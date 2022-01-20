سلطان بن أحمد: العلم سبيلنا للارتقاء بمجتمعاتنا

الشارقة (وام)

أعرب سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة عن مشاعر الفخر والسعادة بتسليمه شهادات الخريجين والخريجات من الجامعة بعد إكمالهم مرحلة مهمة في حياتهم وحصولهم على الدرجة العلمية التي يستحقونها. جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس خلال حفل تخريج طالبات كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والفنون الجميلة والتصميم، والعلوم، والحوسبة والمعلوماتية، والذي أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

وقال سموه: «تشرفت في اليومين الماضيين بتخريج مجموعة من زملائكن وزميلاتكن ويكتمل بكن هذا العقد الجميل، المكون من 1456 لؤلؤة من الخريجين والخريجات، وفي الحقيقة انتابني شعور ممزوج بمشاعر الفخر والاعتزاز بكم وبجامعتكم وأهلكم وذويكم وأساتذتكم وكل من كان له دور في وصولكم لهذه المكانة العلمية، فهنيئاً للجميع.. امتزجت هذه المشاعر بمشاعر الامتنان والشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس جامعة الشارقة الذي أشرف على هذا الصرح ورعاه رعاية الأب لأبنائه، حتى أوصل جامعتكم لمصاف الجامعات العريقة على مستوى العالم».

وفي كلمة وجهها للخريجات، قال سمو رئيس جامعة الشارقة: «ستحملن اليوم شهادات تفخر كل واحدة منكن بها، تفتح لها أبواب المستقبل الواعد، وتمضي قدماً نحو وطن ينتظر منا الإخلاص والتفاني في الخدمة والعطاء، وأدعو الجميع إلى التذكر دائماً بأن سلاح العلم الذي نحمله اليوم هو سبيلنا للارتقاء بمجتمعاتنا، وأن بناء أسرة متزنة واعية هو هدف سام، سيسهم في تطوير الأوطان وسيحمي مكوناته من كل دخيل، وسيتحقق هذا الهدف على أيدي بناتنا اللواتي يحملن الشهادة ويعملن في الميدان وينشئن نواة المجتمع بفكر وبصيرة».

وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم 378 خريجة شهاداتهن وهنأهن بالنجاح وتمنى لهن التوفيق والسداد في مراحل حياتهن القادمة.