«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية»: 3800 مقيم يشهرون إسلامهم خلال 2021

دبي (وام)

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن عدد المقيمين والزوار الذين أشهروا إسلامهم خلال عام 2021 فاق 3800 مسلم جديد بزيادة تقدر بـ 17 بالمائة مقارنة بالعام 2020 وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن المركز إذ تنوعت قنوات استقبال الطلبات الخاصة بخدمة إشهار الإسلام لتشمل بوابة الخدمات الذكية ونظام إدارة علاقات المتعاملين/CRM/ فضلاً عن الحضور الشخصي إلى المركز حيث تمت بالتعاون مع المراكز الإسلامية المعتمدة بالإمارة، وذلك في إطار جهود المركز بتعزيز ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة والوسطية بين الجاليات المقيمة بدبي. ويحرص المركز بشكل مستمر على تقديم خدمات المتابعة والرعاية للمسلمين الجدد بما فيها مرحلة ما بعد إشهار الإسلام، والتي تعد من أهم المراحل في رحلة المسلم الجديد، حيث يقدم المركز خدمات تشمل النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والعائلية والإجرائية كإشهار الإسلام إصدار الشهادات «شهادة اعتناق إسلام وشهادة بدل فاقد وطبق الأصل وشهادة لمن يهمه الأمر لأبناء المسلمين الجدد وشهادات لمن يهمه الأمر للحصول على الرعاية المادية بالتعاون مع صندوق الزكاة بأبوظبي أو تسهيل إجراءات الزواج بالتعاون مع محاكم دبي» تقديم الدروس والاختبارات بالتعاون مع قسم شؤون الدارسين بالمركز.