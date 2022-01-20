صقر غباش يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان التركي

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات، في مقر المجلس بأبوظبي مع معالي البروفيسور مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا «البرلمان»، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين.

وأشاد الجانبان بالعلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا، وانتقالها إلى مرحلة جديدة ومهمة من التعاون والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين، خاصة بعد الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب قائد الأعلى للقوات المسلحة لتركيا والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية.

وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» هي دولة محبة للسلام وهي قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تؤمن بالسلام والتعايش والتسامح كمبدأ عام بين الشعوب والدول وتؤيد الحلول السلمية لجميع الأزمات، لافتاً إلى أن العمل المشترك الذي يمكن أن يبني عليه بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا سوف يساهم بشكل إيجابي في معالجة التحديات في المنطقة، مؤكداً على أهمية التعاون بين البرلمانيين والعمل مع مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة لتكثيف الزيارات البرلمانية واللقاءات لما تصب في مصلحة البلدين.

بدوره أكد أعرب البروفيسور مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا عن أمله أن تكون هذه الزيارة ناجحة ومتميزة لتقوية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا. متمنياً لدولة الإمارات كل التقدم والازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

وأكد أن دولة الإمارات وجمهورية تركيا يدخلان مرحلة مهمة وديناميكية في سبيل تعزيز العلاقات بين الجانبين والذي يتطلب لكلا البلدين بالتقدم بخطوات بناءة خلال الفترة المقبلة وتعزيزها في المجالات كافة. مؤكدا حرص بلادة علي أهمية بناء علاقات متميزة مع دولة الإمارات.