«وام» تبحث تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام المكسيكية

مكسيكو سيتي (وام)

بحث وفد من وكالة أنباء الإمارات سبل تعزيز التعاون الإعلامي مع عدد من وسائل الإعلام في المكسيك. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات إلى الولايات المتحدة المكسيكية، في ختام جولة بأميركا اللاتينية شملت البرازيل وكولومبيا، في إطار جهود الوكالة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الإعلامية العالمية. والتقى وفد وكالة أنباء الإمارات مع مسؤولي وكالة «كوارتوسكيورو» المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي والمعلومات الصحفية والتي تأسست عام 1986، كما زار الوفد مقر مجموعة «ازتيكا» الإعلامية وقناة «Canal 11» وصحيفة «إل يونيفرسال» المكسيكية.

وأكد الريسي أهمية هذه الزيارة في استكشاف آفاق أرحب لتعزيز التعاون الإعلامي بين وسائل الإعلام المكسيكية التي تمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات المهنية.