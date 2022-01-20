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عمر العلماء: توظيف التكنولوجيا لمواجهة التحديات
عمر سلطان العلماء والوزير الكولومبي خلال الاجتماع (من المصدر)
الجمعة 21 يناير 01:43

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز شراكاتها العالمية وترسيخ أسس التعاون والعمل المشترك مع الحكومات حول العالم، من خلال مشاركة التجارب الناجحة التي طورتها خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع معالي تيتو جوسي كريسين وزير العلوم والتكنولوجيا في كولومبيا، في جناح كولومبيا الواقع في منطقة الفرص في إكسبو، الذي يحمل شعار «الإيقاع الموسيقي الذي يصلنا بالمستقبل»، بحضور خوسي ماكسميليون غوميز نائب وزير التعليم في كولومبيا، وإيفان دوران نائب وزير التحول الرقمي في كولومبيا.
وأشار وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى أن تعزيز فرص الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي يشكل أولوية للمرحلة المقبلة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير مجالات العمل المستقبلية، ما يتطلب إعداد وتمكين رأس المال البشري وبناء القدرات والكوادر القادرة على مواكبة التطور الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات وبناء اقتصاد رقمي معرفي مستدام لخير المجتمعات والشعوب. 

عمر العلماء
كولومبيا
التكنولوجيا
الإمارات
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