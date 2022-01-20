ابن طوق: تصميم جناح موناكو في «إكسبو» يترجم الفرص المستدامة

دبي (وام)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، تميز العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وإمارة موناكو، والقائمة على الصداقة والتعاون واحترام المصالح المشتركة. وقال معاليه: «منذ اللحظات الأولى من التواجد أمام جناح موناكو في إكسبو 2020 بدبي، تشعر وكأنك انتقلت إلى قلب هذه الإمارة الجميلة والمتفردة بهويتها الوطنية وثقافتها وفنونها وتنوعها الحضاري والبيئي».

وأضاف: «التصميم الذي اعتمده جناح موناكو داخل إكسبو 2020، يُقدم فكرة واضحة عن تنوع الفرص التجارية والاستثمارية المستدامة التي تقدمها موناكو، والتقدم الكبير الذي أحرزته على صعيد مجالات البنية التحتية والتطوير العمراني، ومشاريع الطاقة المتجددة والحلول البيئية المختلفة». جاء ذلك خلال زيارة معالي عبدالله بن طوق المري جناح موناكو بإكسبو 2020.

وكان في استقبال معاليه، ألبرت كرويزي، مفوض عام جناح موناكو في إكسبو دبي 2020، والذي قام بشرح واستعراض الفكرة وراء التصميم المستوحى من صخرة موناكو الشهيرة والشبيهة بالمتاهة، مع الاستعانة بالألواح الشمسية الكهروضوئية لتكسو الجناح من الخارج وتزوده بالطاقة، في رسالة تعكس تقدم موناكو في استخدامات الطاقة المتجددة وعلى صعيد العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية والرقمية.