برنامج عمل متخصص لفرق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورش عمل تدريبية متخصصة بهدف تنسيق مهام أعضاء اللجنة وفرق عملها وتكثيف وتكامل الجهود، استعداداً لإعداد الإصدار الثاني من تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر تقرير «المراجعة الطوعية» أحد أهم الملفات التي توثق الجهود والمبادرات التي تنفذها الحكومات والشركات الخاصة والقطاع الأكاديمي والمجتمع لتحقيق 17 هدفاً أجمعت 193 دولة على تحقيقها بحلول عام 2030، ما يجعله أهم تقرير خاص تعده دول العالم حول مستوى تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرصد أبرز وأحدث إنجازات وبرامج ومبادرات الدول لتحقيق أهداف الاستدامة، ويتم تقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، الذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر المنظمة في نيويورك.

وقد تم تنظيم هذه الورش المتخصصة ضمن أجندة فعاليات أسبوع أهداف التنمية المستدامة العالمية، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات، في الفترة بين 15 و19 يناير الحالي في إكسبو 2020 دبي، وافتتحت بكلمة لسعادة عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أكد فيها أهمية هذه المبادرات في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة، وفي تعزيز مكانة الإمارات العالمية، كلاعب أساسي في الجهود لتحقيق الازدهار والرخاء المستدام للأفراد والمجتمعات حول العالم.

وقال عبدالله لوتاه: إن تجربة دولة الإمارات في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة أصبحت معياراً دولياً يسترشد به، وممارسة عالمية تستفيد منها العديد من حكومات دول العالم التي تطمح لتحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة، وإن هذا الإنجاز تحقق بفضل اعتماد استراتيجية بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

وأثنى على جهود فرق عمل أعضاء اللجنة ومساهماتها في إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة بمجالات الاستدامة.