حسين الحمادي: التعليم في الإمارات قائم على ثنائية الجودة والتعلم مدى الحياة

دبي (الاتحاد)

حدد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عدداً من المبادئ باعتبارها موجهات مهمة في قطاع التعليم في الدولة، ليسلط الضوء عليها، في مطلع حقبة جديدة «الخمسين المقبلة» من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنير العزيمة والحكمة خطاها الواثقة نحو المستقبل.

وقال معاليه: إن التوجه الحديث للتعليم في دولة الإمارات أصبح قائماً على ثنائية الجودة والتعلم مدى الحياة، وذلك نابع من ضرورات تمليها علينا مرحلة جديدة في مسيرة النهضة، تتطلب الوعي بها وباستحقاقاتها وآثارها وضرورة تساندنا جميعاً للمضي قدماً، واستشعار الأمانة الملقاة على عاتقنا؛ لتلبية طموحاتنا الوطنية في المستقبل القريب والبعيد، وباعتزاز عميق بالبناء الإنساني والحضاري الذي حققته دولتنا في الخمسين عاماً الأولى من عمرها الزاخر بالإنجازات.

وأضاف معاليه: «إن نهج القيادة في دولتنا معروف للقاصي والداني، بدأه الباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوته شيوخ إماراتنا السبع، وتمسك به الخلف من قادتنا. وإن كان إحصاء إنجازاتنا الوطنية يعد أمراً مستحيلاً؛ فتقديرها والفخر بها لا ينحصر على أهل الدار، بل يبهر المنصف حيثما كان.. إن هذا البيت المتوحد الراسخ المزدهر ما كان ليعلو ويعلو لولا الإخلاص والرؤية النافذة، ونهج البناء الشمولي الذي ورثه القادة الخلف عن السلف. فمنذ قيام الاتحاد، انطلق حراك تطور حضاري لعل أكثر ملامح عبقريته وضوحاً هو شموليته، حيث الاهتمام والدعم لكل القطاعات، وعلى كافة المستويات؛ ولهذا كانت النهضة شاملة، وكان التميز تفصيلياً وإجمالياً، وبهذا يكون استلهام الفكر الشمولي في التأسيس والتنفيذ، على حد سواء، لأي جهود تنموية تطويرية في دولتنا هو في جوهره بناء على الدروس المستفادة من تجربتنا الوطنية الفذة. أما المحور فكيفما كان توجهنا سيبقى متجهًا نحو الإنسان على هذه الأرض شاملة العطاء».

ولفت إلى أن «ما سبق يؤطر لدور قطاع التعليم، ويضعه أمام مسؤوليته الوطنية؛ لإعداد موارد بشرية فخورة بانتمائها وقيمها وثقافتها، ومؤهلة لتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة الهادفة في مجملها للدفع بمزيد من التميز والتنافسية لدولتنا على الصعد كافة؛ وذلك تعزيزاً لمستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها، إلا أنه من الضروري في هذا السياق التأكيد على التحدي الذي يواجهه العالم أمام وضع تعريف دقيق للكوادر المؤهلة، حيث إن هناك توافقاً عالمياً على استحالة التنبؤ الدقيق بوظائف المستقبل في ضوء العديد من العوامل، لعل أهمها تبعات الثورة الصناعية الرابعة».