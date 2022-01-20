المدارس الخاصة بأبوظبي تبلغ أولياء الأمور بإجراءات عودة الطلاب

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بدأت مدارس القطاع الخاص في أبوظبي بإبلاغ أولياء الأمور بنظام العودة إلى المدرسة، والمتطلبات المرتبطة بالعودة والتي أعلنتها دائرة التعليم والمعرفة، والتأكيد على الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس، وأبلغت مدارس بعودة الطلبة الذين اختاروا نظام التعليم الحضوري بالمدرسة، في حين يستمر الطلبة الذين يدرسون عبر خيار التعليم «عن بُعد» الذي تم اختياره منذ بداية العام، في حين أبقت مدارس على خيار التعليم «عن بُعد» مفتوحاً.

ولفتت مدارس إلى أن العودة تدريجية، وقسمتهم ثلاث مجموعات، «أ، ب، ج» دوام من الاثنين المقبل للمجموعة «أ»، في حين يداوم المجموعة «ب» عن بُعد، ومجموعة «ب» دوام مدرسي من 31 يناير تقوم المجموعة «أ» بالدراسة عن بُعد، والبقية الأسبوع الذي يليه في 31 يناير، والمجموعة «ج » اختارت خيار التعليم «عن بُعد».

ويتطلب في حال سفر أحد من الطلاب خلال أسبوعين قبل بدء الدوام الالتزام بإبراز نتيجة فحص سلبية لليوم الأول واليوم السادس من تاريخ العودة إلى الدولة، كما يجب توقيع ولي الأمر على تعهد السفر في حال تم سفرالطلاب وعودتهم خلال أسبوعين قبل بدء الدوام، وإرسال التعهد إلكترونياً عبر البريد، كما اشترطت مدارس أن يوقع أولياء الأمور على إقرار خاص بالسفر «إقرار وتعهد» لآخر سفر تم القيام به، من خلال أنموذج يتضمن أي سفر حديث قام به الطالب أو ولي الأمر، وكذلك خطط السفر القادمة، إذ يسمح هذا الأنموذج بضمان الصحة والسلامة للجميع، كما يتضمن مكان السفر والبلدان والمدن وعدد الأيام، وتاريخ الوصول إلى دولة الإمارات، وبلدان المرور أو العبور، وكذلك مدة الحجر البالغة 14 يوم، وكذلك مكان السفر القادم المخطط له، والبلدان والمدن التي سيتم زيارته، وتاريخ السفر، وتاريخ العودة، وعدد أيام الإقامة وبلدان ومدن العبور.

وبموجب هذا الإقرار يؤكد ولي الأمر إن جميع البيانات المذكورة صحيحة وكاملة، وأنه يفهم أن أي سفر قادم قد يتطلب الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، أو نتيجة اختبار «PCR» سلبية من أجل العودة إلى المدرسة، كما يتفهم أن المتطلبات قد تتغير وفقاً للوائح السلطات المختصة.

وأبلغت مدارس أنه حفاظاً على سلامة الطلبة والطالبات يرجى من ولي الأمر الالتزام بالمواعيد واستلام الأبناء في نهاية الدوام ضمن الوقت المحدد، حيث إن المدرسة ستخلي مسؤوليتها في حال مكوث الطلاب داخل المدرسة أكثر من ربع ساعة عقب انتهاء الدوام، ودخول وخروج الطلبة والطالبات حسب البوابات التي حددت سابقاً، يمنع دخول المدرسة «للمطعمين وغير المطعمين» من دون إحضار نتيجة فحص سلبية لـ «الكوفيد- 19» صالحة لمدة 96 ساعة، وسيكون الفحص الدوري كل 14 يوماً.