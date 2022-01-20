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«اتصالات» تدعم 100 من طلاب العلم
«اتصالات» تدعم 100 من طلاب العلم
الجمعة 21 يناير 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مبادرة مجتمعية تقوم «اتصالات» من خلالها بسداد الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين بالتعاون مع إيماناً بضرورة حصول الأطفال على كافة حقوقهم الأساسية والتي يأتي التعليم ضمن مقدمتها، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة من أجل طفولة آمنة ومطمئنة تستشرف المستقبل بالعلم والمعرفة والنجاح والتميز وجودة الحياة.
وجاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة «اتصالات» التي اشتملت دعم ما يزيد على 100 طالب علم في مختلف إمارات الدولة وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية في الدولة.
وثمنت وزارة التربية والتعليم الدور المجتمعي الذي تقوم به «اتصالات» وحرصها على المشاركة في مواصلة المسيرة التعليمية لأجيال المستقبل والاستثمار بقادة الغد لتحقيق التطور والرفاه لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وانطلاقاً من أهمية ضمان استمرارية التعليم لجميع الأطفال في دولة الإمارات، وتأكيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية لجميع الجهات والقطاعات في الدولة، تعاونت وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم مع «اتصالات» في إطار هذه المبادرة، وذلك حرصاً منها في دعم المبادرات المجتمعية التي يتم من خلالها مساندة الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية وخاصة الحقوق التعليمية وإعدادهم لبناء جيل واعٍ مبتكر وأكثر تفاعلاً لمستقبل مستدام. 

الإمارات
وزارة التربية والتعليم
الرسوم الدراسية
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