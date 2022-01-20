«جمعية المعلمين» تطلق «معلّم الخمسين»

أم القيوين (وام)

أعلنت جمعية المعلمين عن تبنيها أربع مبادرات استراتيجية هادفة تلبي الاحتياجات الخاصة بمنتسبيها، من معلمين وتربويين، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للثلاثة أعوام المقبلة 2022-2024 والتي تعتمد على مرتكزات استراتيجية للمشاركة في تحقيق الرؤية الصائبة لتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول بمقر مركز وزارة الثقافة والشباب في أم القيوين، وتم فيه إطلاق الخطة الاستراتيجية للجمعية تحت شعار «معلم الخمسين» بحضور صلاح خميس الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية، وعدد من التربويين ووسائل الإعلام. وعرض كل من سعيد على الشامسي نائب رئيس الجمعية ومشعل خميس الخديم أمين السر العام للجمعية وأسماء سالم السويد رئيسة لجنة التطوير المؤسسي والتميز بالجمعية أهم النقاط الخاصة بالخطة، والتي تسعى الجمعية من خلالها إلى تحقيق ما تصبو إليه والقيام بمسؤولياتها وأدوارها المجتمعية، وإبراز الدور الاجتماعي والتطوعي للمعلمين في الدولة، مرتكزة في ذلك على أعضائها ومنتسبيها، وعلى بناء شراكات نوعية مع المؤسسات المجتمعية. وعرض أمين السر العام للجمعية مرتكزات الخطة الاستراتيجية التي تم إعدادها بالاعتماد على 12 استراتيجية وطنية وتربوية، إلى جانب مئوية الإمارات والبرنامج الوطني للتسامح، بالإضافة إلى أجندة الإمارات والسياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة. وركزت أهداف الخطة على ترسيخ وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة، والمساهمة في إبراز ومناقشة القضايا التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى تمكين وإكساب أعضاء الجمعية المهارات والقدرات المهنية الحديثة، والعمل على تعزيز العلاقات التربوية بين المعلمين، وإبراز مواهبهم وإنجازاتهم، إلى جانب بناء شراكات مجتمعية نوعية تخدم توجهات الجمعية وأعضاءها.