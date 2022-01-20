«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تعلن أسماء الفائزين بجوائزها

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نتائج منافسات الدورة الرابعة والعشرين من جوائزها المحلية والخليجية، بالتزامن مع إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) لنتائج جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم/ الألكسو للبحث التربوي المتميز.

وبلغ عدد الفائزين في مختلف الجوائز 102 فائز من مجموع مشاركات بلغ 505 مشاركين، بواقع 76 فائزاً على مستوى الجوائز المحلية، من مجموع 258 مشاركاً، و22 فائزاً على مستوى الجوائز الخليجية من مجموع 117 مشاركاً، و4 فائزين بجائزة حمدان/ الألكسو للبحث التربوي المتميز، وأظهرت نتائج الجوائز المحلية فوز 64 في فئة الطالب المتميز من جملة مشاركات بلغت 200 مشاركة، وفوز 5 في فئة المعلم المتميز من مجموع 21 مشاركاً، وفوز 7 في فئة التربوي المتميز من مجموع 26 مشاركاً، بينما بلغ عدد المشاركات في فئة المدرسة المتميزة 3 مشاركات لم تحقق معايير الفوز، وعدد المشاركات في فئة المشروع المتميز 5 مشاركات لم تحقق معايير الفوز، وعدد المشاركات في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم 3 مشاركات لم تحقق أي منها معايير الفوز، وكانت جائزة الطالب المتميز من أفضل الفئات تغطيةً لنصابها، حيث بلغت 98 في المئة. وبلغ عدد الفائزين من المملكة العربية السعودية 11 من مجموع مشاركات بلغ 60، بينما فاز من دولة الكويت 5 من مجموع مشاركات بلغ 10، وفاز 3 من مملكة البحرين من عدد 19 مشاركاً، وكذلك فاز 3 من دولة قطر من مجموع مشاركات بلغ 28، وأشارت الإحصاءات في نتائج الجوائز الخليجية إلى 10 فائزين في فئة الطالب المتميز من مشاركات بلغت 42 و7 فائزين في فئة المعلم المتميز من مشاركات بلغت 41 و5 فائزين في فئة المدرسة المتميزة من مشاركات بلغت 34.

جمال المهيري

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للمؤسسة إلى إن المؤسسة نجحت في تجاوز آثار الجائحة، وتمكنت من مواصلة أدائها الثابت في استقطاب المشاركات وتشجيع المتميزين من عناصر المنظومة التعليمية وتقديم خدماتها في اكتشاف ورعاية الموهوبين، بفضل المكانة والدعم الذي تحظى به من قبل حكومة دبي والمؤسسين والشركاء المحليين والدوليين.

محمد ولد إعمر

وقال معالي الدكتور محمد ولد إعمر، المدير العام لمنظمة ألكسو: إنّه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم حدث الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة حمدان بن راشد- الألكسو للبحث التربوي في دورتها للعام 2021، وبهذه المناسبة، أريد بداية، أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى مؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وللقائمين عليها كافّة على حسن تعاونهم مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تنفيذ هذه المسابقة إعداداً وتنفيذاً، والعمل على استدامة الشراكة معها للارتقاء بالتربية والتعليم والبحث العلمي في بلداننا العربية».