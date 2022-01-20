7 نصائح للاستمتاع بـ«قمة جيس»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الجمهور الراغب في الاستمتاع بالأجواء الممتعة على قمة جبل «جيس» إلى اتباع عدد من النصائح والاشتراطات اللازمة لتحقيق السلامة للجميع.

وسجلت أعلى قمة جبل جيس التي يبلغ ارتفاعها 1934 متراً، اليومين الماضيين أقل درجة حرارة بلغت 3,4 درجة مئوية، جعلها مقصد للعديد من المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة: انه مع بدء فصل الشتاء وتساقط الأمطار يتجه العديد من أفراد المجتمع إلى قصد المواقع السياحية المختلفة المتاحة في إمارة رأس الخيمة من أهمها قمة جبل «جيس» أعلى قمة في الدولة.

وذكر أن قمة جبل «جيس» والمقومات السياحية الطبيعية التي تتوافر خلال هذا الموقع الفريد تجعله مقصداً مهماً لكافة شرائح المجتمع خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وتساقط الأمطار، ونزول الأودية، لذا وجب على مرتادي هذا الموقع السياحي ضرورة اتباع عدد من الاشتراطات التي تقدم لهم تجربة سياحية وفق أعلى درجات الأمن والسلامة.

ولفت إلى أن هناك 7 نصائح وجب على الجميع اتباعها للحفاظ على سلامتهم أثناء التواجد على هذا الموقع السياحي، تتمثل أولى تلك النصائح في القيادة بأسلوب آمن على المسارات المختلفة المؤدية إلى قمة الجبل.

وذكر أن النصيحة الثانية: تجنب السرعات العالية التي قد تخلف الحوادث المختلفة في حال فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة، وتجاوز حدود السرعة المقررة على المسارات.

أما الثالثة والرابعة فهي عدم ارتكاب المخالفات على هذا الموقع، وعدم التهور لتحقيق أعلى معدلات السلامة للجميع.

وأشار إلى أن النصيحة الخامسة تتمثل في أهمية مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم الصغار عند اصطحابهم إلى هذا الموقع تحديداً عند أماكن نزول الأودية ومجاري المياه والمنحدرات الجبلية العميقة لمنع تعرضهم إلى الحوادث الجبلية المختلفة.

وذكر أن النصيحة السادسة والسابعة الأخيرة فهما المحافظة على الحياة الطبيعية المتواجدة على قمة هذا الجبل والالتزام التام بالتعليمات والتحذيرات التي تبثها الجهات المعنية حول التحديثات الخاصة بحالة الطقس.

وأكد أن شرطة رأس الخيمة، وبالتعاون مع مختلف الجهات العاملة في الإمارة تسعى إلى نشر التوعية المطلوبة الخاصة عند قصد المواقع السياحية المهمة التي تشهد إقبالاً لافتاً من قبل مختلف شرائح المجتمع منها جبل «جيس»حيث يتم توزيع البروشورات التوعوية المتعلقة باشتراطات قصد الموقع الجبلي بهدف نشر التوعية والاستمتاع برحلة سياحية متضمنة مختلف وسائل الأمن والسلامة.

دوريات

أكد مدير إدارة المرور والدوريات، أن شرطة رأس الخيمة تعمل على نشر دورياتها المختلفة على هذا الموقع الجبلي بهدف التعرف على الوضع الحاصل في المنطقة عن قرب وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج والعمل على تنظيم عمليات السير والمرور في حال اكتظاظ الموقع بالمركبات، وغيرها من المهام التي تدخل ضمن نطاق اختصاص كافة أقسام وإدارات الشرطة.