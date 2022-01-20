ليل الإمارات.. بانوراما تنبض بالحياة والمناظر الساحرة

دبي (الاتحاد)

تشكل الأنشطة والفعاليات السياحية المسائية إحدى السمات الجوهرية التي تتميز بها الإمارات، بما تمثله من ملاذ يلجأ إليه السياح والزوار من داخل الدولة ومن حول العالم للاستمتاع بالمناظر البانورامية والأجواء الصحراوية المفتوحة، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات المسائية التي تصاحب غروب الشمس أو تنطلق بعده. ويكشف هذا التقرير عن العديد من الأنشطة السياحية الشيقة التي تتيح للسياح والزوار حول العالم الاستمتاع بليالٍ إماراتية ساحرة، بما تمتلكه الدولة من مقومات جاذبة تميزها على مستوى العالم.

مشهد مثالي للغروب

تبقى لزيارة أي مكان حول العالم ذكريات لا تنسى، حيث يحرص الكثير من السياح على رؤية مشهد الغروب خلال رحلاتهم السياحية، وفي هذا السياق تتمتع الكثير من الأماكن والوجهات السياحية في الإمارات بمشهد مثالي لغروب الشمس على أطراف الربع الخالي يصعب إيجاد مثيل له على مستوى العالم، ويعتبر قصر السراب واحداً من هذه الوجهات التي ما زالت تحمل الكثير من السحر وسط قلاع الرمال وفلل بافيليون الملكية المنفصلة الشبيهة بالقصور مع مسابحها الخاصة. كما يقدم «منتجع المها» ملاذاً فاخراً يوفر لزواره تجربة عيش الحياة الصحراوية، وكذلك يمكن للزوار الاستمتاع بمشهد الغروب في «واحة البداير»، وفي «نزل القمر» بموقعه الساحر بين كثبان مليحة الرملية وجبال الفاية في إمارة الشارقة، وأيضاً في منتجع «باب الشمس» واحد من أشهر المنتجعات الصحراوية في دبي، بسبب قربه من منطقة القدرة التي يقصدها الآلاف يومياً وفي عطل نهاية الأسبوع للاستمتاع بأجواء التخييم ورحلات البر، إلى جانب «تلال العين»، و«جزر الصحراء» الواقعة في جزيرة صير بني ياس، على بعد 250 كيلومتراً غرب مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى «تلال ليوا» المتميزة بجلساتها الساحرة لتناول العشاء تحت النجوم.

رحلة بالمنطاد

الإمارات إحدى الأماكن المميزة في العالم، التي يمكن للسائح ركوب المنطاد في المساء، فالرحلات لا تتوقف وتقدم للزوار فرصة مشاهدة معالم المنطقة من علو يصل إلى 1200 متر في الهواء، لا سيما الكثبان الرملية، والواحات الصحراوية، والجبال المرتفعة، بالإضافة إلى المناظر البانورامية لغروب الشمس في عدة أماكن ساحرة في رحلة تجمع بين الهدوء والمغامرة مع لحظات لا تُنسى مع الأسرة والعائلة.

رحلة بحرية

ويمكن للراغبين بالاستمتاع بليالي الإمارات الساحرة، الانطلاق في جولة ليلية على متن قارب أو رحلة بحرية، انطلاقاً من العديد من المناطق البحرية في الإمارات مثل منطقة خور دبي، ويمكن خلال هذه الرحلة اختيار قاربك وعشاءك للاستمتاع به أثناء الإبحار عبر المعالم الرئيسية في دبي القديمة، ومشاهدة المدينة الجميلة المضاءة وأنت تستمتع بهذا النشاط الممتع الذي يمكنك القيام به ليلاً وسيسحرك من دون شك.

سياحة ليلية

خلال طقس الشتاء المعتدل والمميز، لا بد من التقاط الفرصة للتجول والتنزه في مجموعة من أفضل المعالم في الإمارات، ففي الليل تحول الجولة في هذه الأماكن الساحرة المحاطة بناطحات السحاب والمياه الساحرة، إضافة إلى وجود عدد يكاد لا ينتهي من المقاهي وخيارات تناول الطعام وفرص الترفيه والتسوق وشراء التذكارات والهدايا، ومن هذه الأماكن دبي مارينا وممشى جميرا ريزيدانس، وكورونيش أبوظبي، ومنطقة القصباء في الشارقة أو الزوراء في عجمان وغيرها من الأماكن الرائعة في الإمارات السبع.

مشاهدة النجوم

يمكن للزوار والسياح الانطلاق في رحلات مراقبة النجوم مع مجموعة دبي للفلك، يتحول هذا النشاط الساحر لمشاهدة النجوم المتلألئة والأجرام السماوية الأخرى، إلى فرصة لا تشبه أي فرصة أخرى، وبعد ذلك يمكن لمحبي الأنشطة الهادئة والاسترخاء، قضاء ليلة لا تنسى في خيمة عربية للتعرف على جمال الرمال المتحركة والحيوانات والنباتات التي تعيش في الصحراء.

شاطئ المرفأ

يعتبر التخييم في شاطئ المرفأ خياراً مثالياً، حيث يشتهر الموقع بإطلالة ساحرة وشاطئ رملي جميل لقضاء ليلة هادئة ومميزة. يمكن أيضاً التخييم في شاطئ الظفرة الذي يعتبر من أبرز المناطق التي يقصدها السياح في المنطقة، كما يعتبر كرفان الزوراء أحد أفضل أماكن التخييم على شاطئ عجمان، وغيرها من الأماكن الرائعة للاستماع بهذا النشاط الليلي.

تحت ضوء القمر

ويعتبر التجديف بقوارب الكاياك حول متحف اللوفر أبوظبي الذي يطفو على جزيرة خاصة مطلة على بحر العرب، من أكثر الوجهات الثقافية إثارة، حيث يمكن للزوار والمغامرين اختيار رحلة التجديف على متن قوارب الكاياك، في جولة مدتها 60 دقيقة عبر بحر العرب، لمعرفة المزيد عن هندسة المتحف المعمارية المثيرة للإعجاب تحت السماء المرصعة بالنجوم وتحت ضوء القمر.

ساعة الغسق

أفضل وقت لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير بعمارته المهيبة، هو عند ساعة الغسق، ووقت غروب الشمس، حيث تشكل مآذنه البيضاء المذهلة وبرك ونوافير المياه العاكسة مع ضوء السماء، مشهداً ساحراً، حيث يستقطب المسجد ملايين الزوار كل عام، نظراً لتصميمه المزخرف بشكل مذهل.

وسط مدينة دبي

تبدو السياحة في الإمارات رائعة خلال النهار، إلا أنها تحتفظ بسحر إضافي لتصبح أكثر إثارة وروعة في المساء، حتى أنك تشعر بأن هناك الكثير من مناطق الجميلة وكأنها تظل طوال اليوم في نوم عميق ولا تستيقظ إلا في الليل. فمع غروب الشمس يمكن للزوار والسياح زيارة منطقة وسط مدينة دبي التي تعتبر موطناً لكثير من مناطق الجذب الشهيرة عالمياً مثل برج خليفة، ودبي أوبرا، ونافورة دبي التي تشهد حشوداً سياحية ضخمة خاصة في الليل، ودبي مول الذي يضم مئات المرافق الملهمة للسياح من ضمنها، قمتها الشاهقة التي تتيح الاستمتاع بشروق شمس رائع من أعلى قمة في العالم، و«إنفينيتي دي لوميير»، أكبر مركز للفنون الرقمّية في دول الخليج، والذي يمتد على مساحة تزيد على 2700 متر مربع ويعرض عوالم نابضة بالحياة وأعمالاً فنيّة عالمية من خلال 130 جهاز عرض و58 مكبر صوت و3000 صورة متحركة عالية الدقة. تأخذ التجربة الشاملة الزائرين في رحلة إلى عالم مفعم بالفنون مع المعارض الخاصة بالفنان الشهير «فان غوغ» والفنانين اليابانيين مثل «هوكوساي»، وكذلك مشهد مذهل للكون من إبداعات «توماس فانز»، كل ذلك في موقع واحد يأسر الحواس.

وبالإضافة إلى منطقة وسط دبي، يمكن للسياح زيارة «برواز دبي» أحدث مناطق الجذب الرائعة في المساء، والتي تسمح منصتها العالية الاستمتاع بمشهد ساحر لشروق وغروب الشمس على مناظر خلابة لبرج خليفة وأماكن أخرى في دبي. ونظراً لأن أفق مدينة دبي يبدو رائعاً في الليل، تُعتبر عين دبي أحدث معلم يُضاف إلى لائحة المعالم السياحية المذهلة في الإمارة، حيث تقع عين دبي على جزيرة «بلوواترز» وتوفر إطلالات بانورامية رائعة على أفق المدينة وتوفّر ثلاثة أنواع من المقصورات: مقصورات المشاهدة ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء والمقصورات الخاصة. كما أنّ قاعدة العجلة تشكّل منطقة ترفيهية أيضاً حيث تضم شاشة (LED) ضخمة.

ليالٍ صحراوية

على مدار العام تجتذب صحراء الإمارات السياح والزوار إلى واحاتها وكثبانها الرملية الساحرة لعيش تجارب «البر» وما تحمله من أجواء دافئة، حيث يزدهر هذا النوع من السياحة مع حلول الشتاء في دولة الإمارات، بعيداً عن مراكز التسوق وصخب الحياة الحديثة، حيث توفر المنتجعات والفنادق الصحراوية على امتداد إمارات الدولة، مساحة من الهدوء المنعزل وإطلالات رائعة على السهول الواسعة وسط الجبال في الهواء الطلق، حيث تعتبر المخيمات الليلية تحت السماء المرصعة بالنجوم، والعروض الشرقية الرائعة مع التمتع بغروب الشمس واحدة من الأنشطة والتجارب التي لا تنسى أثناء زيارة الإمارات.