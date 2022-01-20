مفتي الديار الهندية يستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على المدنيين بالإمارات
أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية
الخميس 20 يناير 23:40
الهند (الاتحاد) استنكر فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية ورئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكاليكوت كيرالا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقال فضيلته، في بيان، إن هذا الهجوم الجبان على دولة معروفة بمواقفها المساندة لريادة السلام والتسامح في جميع بقاع العالم وتعمل بجد وجهد لإقامة التعايش السلمي بين مختلف الطوائف والأعراق ينبغي أن يندده كل من يحب السلام والوئام، وأشار فضيلته إلى ضرورة وقوف العالم صفاً واحداً في مواجهة هذه الهجمات التي تحاول المساس بالأمن والأمان في مجتمع يعيش جنباً إلى جنب بهدوء واطمئنان، وإلى أهمية كبح أيدي المجرمين الذين يعكرون صفو الأجواء الآمنة في الشعوب. وقال فضيلته إن الإمارات العربية المتحدة لها مساهمات بارزة في تحقيق أسس الأمن والتسامح والتعايش السلمي في مجتمع العالم، وما زالت تعمل في هذا المجال بمختلف مبادراتها منذ زمن بانيها ووالدها المؤسس المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجهات التي استهدفت المدنيين في أرضها الآمنة بهجمات نكراء يرمون السهام ضد هذه الجهود والمساعي التي تبنتها خلال العقود الماضية لتحقيق سيادة السلام والتسامح في المجتمع الدولي.