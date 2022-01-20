«صحة» تستضيف مؤتمر أبوظبي الثاني للصحة النفسية المتكاملة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مؤتمر أبوظبي الثاني للصحة النفسية المتكاملة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك يومي 28 و29 يناير 2022، حيث سيجمع الحدث بين المشاركة الافتراضية والحضورية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود «صحة» لتعزيز مبادرات الصحة النفسية في إمارة أبوظبي، وتعزيز جهود دمج الطب النفسي في مجال الرعاية الصحية الأولية، إذ يشارك في الحدث متخصصون سريريون بارزون وأكاديميون وخبراء في مجال الصحة النفسية والعقلية.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في «صحة»، إنه توجد حاجة ماسة لتكثيف الجهود والتنسيق لدعم وتمكين المرضى الذين يعانون من الحالات والأمراض النفسية والعقلية في المنطقة، وبصفتها أكبر شبكة لتوفير خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقع على عاتق «صحة» مهمة ضمان تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين مستوى الصحة النفسية في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، استشارية الطب النفسي في الخدمات العلاجية الخارجية ورئيسة مجلس الصحة السلوكية في شركة «صحة»: «تواصل «صحة» دعم برامج ومبادرات الصحة النفسية في جميع أنحاء أبوظبي، فنحن ندرك الحاجة المتزايدة لدمج الطب النفسي في الرعاية الصحية الأولية وتجاوز العقبات التي تحول دون تطبيق نماذج الرعاية المعاصرة السائدة عالمياً. وكما يشكل التمريض وخدمات الصحة المساعدة العنصر الأساسي في عملية العلاج، فإن العلاج النفسي هو الركيزة الرئيسية للتعافي من الأمراض النفسية، وهو جانب مهم لا يجب تجاهله. ونأمل أن يحفز الحدث الحوار الهادف، فضلاً عن مساهمته كمؤتمر عالمي بارز في دعم جهود أبوظبي الرائدة في مجال الصحة النفسية».