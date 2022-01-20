استعراض استجابة أبوظبي النموذجية لجائحة كورونا ضمن مشاركة دائرة الصحة في معرض الصحة العربي

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد دائرة الصحة أبوظبي لاستعراض أحدث مشروعاتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية والكشف عن شراكات مرموقة جديدة مع مؤسسات عالمية رائدة من جميع أنحاء العالم ضمن معرض الصحة العربي 2022 في الفترة من 24 حتى 27 يناير الحالي.

وعلى هامش مشاركتها في المعرض، تنظّم دائرة الصحة أبوظبي في منصتها سلسلة من الجلسات النقاشية التي تستضيف كوكبة من الخبراء المحليين والدوليين من القطاعيين العام والخاص لتبادل الأفكار، والدروس، والرؤى، والتحديات والفرص التي ستشكل مستقبل الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.. وتتناول الجلسات النقاشية مواضيع متنوعة منها، مستقبل نظم الرعاية الصحية عقب جائحة كوفيدـ 19، والبحث والابتكار في علوم الحياة، ودور التعاون العالمي في مكافحة الوباء، والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، ورأس المال البشري في الرعاية الصحية.

وتلقي دائرة الصحة أبوظبي الضوء في المعرض على سلسلة من المشروعات المبتكرة، بما في ذلك «منصة التعليم الطبي»، و«سجلات الأمراض»، و«نموذج التنبؤ الوبائي لكوفيد- 19» و«المنصة الحكومية للصحة» و«شهادة الميلاد الرقمية»، «منصة الاستجابة للجائحة» و«منصة الرعاية الافتراضية»، و«لوحة بيانات فاعلية التطعيم» و«لوحة بيانات مضاعفات كوفيد- 19 طويلة الأمد»، و«دليل الأوبئة المستند لتقنيات الذكاء الاصطناعي»، وغيرها من المشروعات الواعدة.

وتعرض دائرة الصحة أبوظبي منصة «استجابة» التي استخدمت خلال جائحة كوفيد-19 لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات الإيجابية، فضلًا عن المساعدة في الوقاية من الفيروس، و«ملفي» المنصة الأولى في المنطقة لتبادل المعلومات الصحية.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «نتطلع إلى اغتنام فرصة مشاركتنا في معرض الصحة العربي لتسليط الضوء على جوانب التميز في منظومة الرعاية الصحية الرائدة في أبوظبي، حيث يُعد المعرض منصة مثالية لاستعراض مشروعاتنا المبتكرة التي لعبت دوراً طليعياً في النموذج القيادي والمتميز الذي قدمته الإمارة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة.. لقد أسهمت هذه الابتكارات في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة والمضي نحو تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للابتكار في علوم الحياة على الصعيدين الإقليمي والدولي».