كليفلاند كلينيك تطلق أول دراسة من نوعها لأمراض الدماغ في العالم

أبوظبي (وام)

أطلقت منظومة كليفلاند كلينك للرعاية الصحية دراسة تاريخية لتحسين فهم الأسباب التي تؤدي إلى إصابة ملايين الأشخاص حول العالم بأمراض الدماغ، وذلك بهدف تحديد المؤشرات الحيوية لهذه الأمراض في وقت مبكر قبل ظهور الأعراض السريرية. ويُنتظر أن تجمع دراسة كليفلاند كلينك الجديدة حول الدماغ، والتي تُعدّ أكبر دراسة سريرية تتناول أمراض الدماغ على الإطلاق، بيانات مما يصل إلى 200.000 فرد يتمتعون بصحة جيدة من الناحية العصبية، وذلك على مدى 20 عاماً لتحديد المؤشرات الحيوية لأمراض الدماغ، بهدف الوقاية من الاضطرابات العصبية وعلاجها.

ومن المقرّر أن تسجل المرحلة الأولى من الدراسة مشاركة 10.000 متطوع على مدى السنوات الخمس الأولى وسيخضع هؤلاء لفحوصات دقيقة وشاملة. وستتضمّن هذه العينة أفراداً بالغين لديهم من العمر 50 عاماً أو يزيد وليست لديهم اضطرابات عصبية معروفة، وأفراداً بالغين أصحاء من الناحية العصبية لديهم من العمر 20 عاماً أو يزيد ولديهم قريب من الدرجة الأولى شُخّصت إصابته بمرض التصلب المتعدد.