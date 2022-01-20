«القلب الكبير» تطلق «دفء شتائهم»

الشارقة (الاتحاد)

وجّهت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، دعوة للشركات والمؤسسات والأفراد للتبرع والمشاركة في حملتها الإنسانيّة «دفء شتائهم» التي أطلقتها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتستمر لغاية 19 فبراير المقبل، بهدف مساعدة العائلات النازحة في أفغانستان على مواجهة البرد القارس، والظروف الجوية القاسية خلال فصل الشتاء.

وجاء اختيار «القلب الكبير» لأفغانستان استجابة للتحديات التي يعاني منها النازحون هناك، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال فصل الشتاء ما بين 12 و25 درجة مئوية تحت الصفر، ما يفاقم الظروف الصعبة التي يعاني منها السكان، مع نزوح 3.5 مليون شخص، منهم 700 ألف شخص خلال العام الماضي، بسبب النزاعات والظروف المعيشيّة الصعبة، حيث تفتقر ملايين العائلات النازحة إلى المأوى والملبس وأدوات التدفئة، بسبب ندرة الوقود، ونقص أماكن الإيواء المجهزة، والملابس الدافئة، والإمدادات الغذائية، والطبيّة.

آلية التبرع

وحرصت مؤسسة القلب الكبير على تقديم خيارات متعددة لتسهيل عملية التبرع، حيث يمكن للأفراد والشركات والمؤسسات تقديم التبرعات من خلال الحوالات المصرفية، والشيكات، والدفع نقداً، والتبرع عن طريق خدمة الرسائل القصيرة، ومن خلال الإنترنت.

مريم الحمادي

وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «يتوجب علينا التأكيد على أهمية العمل الإنساني الفوري خلال الأزمات، حيث تؤدي ظروف الشتاء القاسية، وما يرافقها من نقص المواد الغذائية والطبية إلى تعقيد حياة العائلات النازحة في أفغانستان، مع تنامي حاجاتهم الأساسية، إذ شهدت البلاد نزوح ملايين الأشخاص بسبب النزاعات، لذا ينبغي حشد كافة جهود الاستجابة الفورية في حالات الطوارئ لتلبية هذه الاحتياجات الإنسانية الأساسية الملحة التي تشمل توفير الأدوات اللازمة للتدفئة، من أغطية وملابس ووقود ومدافئ، وذلك انطلاقاً من دور المؤسسة في حشد الجهود الإنسانية لمساعدة النازحين والعائلات المتضررة وقت الكوارث والأزمات».

حشد الجهود

تأتي حملة «دفء شتائهم» ضمن مبادرات الاستجابة للاجئين والنازحين حول العالم التي انطلقت بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة القلب الكبير»، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، لحشد الجهود الرامية لحماية النازحين والمحتاجين في الظروف والأوقات الصعبة.