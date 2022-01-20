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172 مليون درهم إجمالي مشاريع وبرامج «الفجيرة الخيرية»
172 مليون درهم إجمالي مشاريع وبرامج «الفجيرة الخيرية»
الجمعة 21 يناير 01:43

الفجيرة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية اجتماعه الدوري برئاسة معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض المجلس ما حققته الجمعية من إنجازات ومبادرات في عامي 2020/ 2021، كما اطلع المجلس على خطة عمل الجمعية والبرامج والمبادرات التي تنفذها في عام 2022.
وأكد معالي سعيد الرقباني أن إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية خلال عامي 2020/2021 (172.917.399) درهماً استفاد منها (1.344.423) مستفيداً من الأسر المحتاجة والطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل وحفظ النعمة وعلاج المرضى وكافة الشرائح المحتاجة.

جمعية الفجيرة الخيرية
الإمارات
الفجيرة
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