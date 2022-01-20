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«خيرية أم القيوين» تعالج 77 حالة مرضية
عيسى بولحيول
الجمعة 21 يناير 01:43

سعيد أحمد (أم القيوين) 

تكفلت جمعية أم القيوين الخيرية بعلاج 44 حالة مرضية خضعت لعمليات جراحية، بقيمة مليون و10 آلاف درهم، ووفرت أدوية طبية لـ33 حالة مرضية من ذوي الدخل المحدود، خلال العام الماضي، بقيمة 236 ألفاً و565 درهماً.
وقال عيسى علي بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، إن الجمعية تواصل مبادراتها الإنسانية وأعمالها الخيرية بمتابعة وتوجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمساهمة أهل الخير والمحسنين في الدولة، حيث تولي الحالات المرضية اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى تخفيف من معاناتهم مع المرض.
وأضاف أنه تم نشر الحالات المرضية عبر الرسائل النصية القصيرة «رسائل الخير»، وحظيت بتجاوب الكثير من المحسنين من مواطنين ومقيمين، وقدموا تبرعاتهم لمساعدة وعلاج الحالات المرضية الحرجة والطارئة، وتوفير العلاج اللازم للفئات المستهدفة من المرضى والحالات الإنسانية لتعزيز برامجها الإنسانية.

خيرية أم القيوين
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أم القيوين
جمعية أم القيوين الخيرية
عيسى بولحيول
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