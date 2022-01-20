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وفاةٌ و12 إصابة في حوادث متفرقة بدبي
موقع أحد الحوادث في دبي (من المصدر)
الجمعة 21 يناير 01:44

دبي (الاتحاد)

توفيت امرأة، وتعرّض 12 شخصاً لإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة وقعت أمس  الأول في دبي، نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة بالحوادث لمخالفات متعددة.
وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الحادث الأول وقع عند نفق الكرامة الجديد بين حافلة ومركبة خفيفة، ليسفر الاصطدام عن إصابة 10 أشخاص بإصابات بسيطة.
وأضاف أن الحادث الثاني وقع في اليوم ذاته بين مركبتين على شارع أم سقيم مقابل دبي هيلز، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ومن جراء الحادث أصيب شخصان بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي حادث آخر توفيت امرأة نتيجة تعرضها لحادث دهس في شارع الخيل مساء الأربعاء، وذلك بسبب عبورها الشارع من المكان غير المخصص للعبور.

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