شرطة دبي تطلق حملة توعية بضوابط قيادة الدراجات الترفيهية

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حملة توعية لمكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية، للتأكد من إلمامهم بضوابط واشتراطات الأمن والسلامة في مجال عملهم، لاسيما مع تزايد إقبال السياح وأفراد المجتمع من فئات عمرية مختلفة إلى المناطق الصحراوية في فصل الشتاء، للاستمتاع مع أسرهم وأصدقائهم، وقيادة الدارجات النارية الترفيهية.

وأكد العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تنظيم حملات توعية، وأخرى ضبطية لمكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية كل عام، لاسيما في فصل الشتاء، الذي يقبل فيه السياح وأفراد المجتمع على ارتياد المناطق الصحراوية خلال مواسم التخييم والاستمتاع بالأجواء برفقة أسرهم وأصدقائهم، منوهاً بحرص شرطة دبي من خلال الحملات على ضمان سلامة المرتادين، والتأكد من الالتزام بضوابط واشتراطات السلامة، تفادياً لتعريض حياتهم للخطر، أو الإصابة جراء وقوع الحوادث.

خلفان الجلاف

وبيّن العقيد الجلاف أن شرطة دبي، ومن خلال نزول أفرادها ميدانياً للتأكد من التزام المكاتب بالقوانين، فإنها تسعى إلى تعزيز التجربة السياحية الإمارة.

قوانين مُلزمة

أوضح ملازم أول أحمد محمد سيف المهيري، رئيس متابعة برامج الرحلات السياحية، في إدارة الشرطة السياحية، أن مكاتب التأجير مُلزمة بتوفير الملابس المخصصة لقيادة الدراجات النارية الترفيهية بقياسات متعددة، وعدم استخدام الدراجات وتأجيرها لأكثر من 4 سنوات، إلى جانب عدم تأجير الدراجة النارية الترفيهية المنتهية الترخيص، وعدم تأجيرها لأي شخص غير لائق صحياً، أو يقل سنه عن (16) عاماً، إلا بموافقة ولي أمره وتحت إشرافه، مع توفير المعدات اللازمة للإطفاء والإسعافات الأولية، وإعداد سجل خاص تدون فيه أسماء وجنسيات وأعمار مستأجري الدراجات النارية الترفيهية، وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته.