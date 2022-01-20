مهرجان الظفرة.. «الحذرة» الأولى في محليات الشيوخ و«بينة» تعتلي قمة المجاهيم

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

واصلت الإبل الإماراتية تقدمها في منافسات أشواط مزاينة الإبل ضمن مهرجان الظفرة والتي شهدت إقبالاً كبيراً ومشاركات واسعة من أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي أملاً في اعتلاء منصة التتويج.

وكشفت المنافسات عن اعتلاء الإبل الإماراتية للمركز الأول في 12 شوطاً فيما تمكنت الإبل العمانية من حصد المركز الأول في شوط وحيد كما تمكنت الإبل الإماراتية من حصد أغلب المراكز الفائزة في أشواط مزاينة الإبل وسط منافسات خليجية متنوعة ضمن المراكز العشرة الفائزة في كل شوط.

وفي شوط الشيوخ (ثنيه -حول) مجاهيم، حصد معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد المراكز الأربعة الأولى، إذ حازت على المركز الأول بينة، والمركز الثاني وحيدة، والمركز الثالث الخطرة، والمركز الرابع الزلبة، وفي المركز الخامس جاءت «شوامه» لمالكها سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين.

وأسفرت نتائج حول الشيوخ – محليات، عن ذهاب المركز الأول إلى الحذرة لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، حيث حل في المركز الثاني بنت مكيدة لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحازت على المركز الثالث الظبي لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الرابع نوادر لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الخامس المايدية لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وحصدت المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1- محليات، زمط لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثاني سرابه لمالكها راشد محمد صالح الراشدي من الإمارات، وفي المركز الثالث جاءت العديمه لمالكها محمد عبدالله محمد حجي الهاملي من الإمارات.

وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات، أحرزت المركز الأول مشغله لمالكها راشد مبارك حمد الهاجري من الإمارات، وفي المركز الثاني دمعه لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري من الإمارات، وفي المركز الثالث حلت شي لمالكها محمد عمر بخيت مهنا المنصوري من الإمارات.

ونالت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح للشركاء) - محليات، انذار السلطنة لمالكها نصيب حمد سالم الرواحي من عمان، حيث جاءت مياسة في المركز الثاني لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثالث حلت قندهار لمالكها عبدالله أحمد خليفة طوار الكواري من قطر.

أما في شوط حول المهجنات الأصايل ـ محليات، فتصدرت في المركز الأول عسيلة لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي من الإمارات، وجاءت في المركز الثاني النايفة لمالكها سالم حمد علي مسلم هميلة المزروعي من الإمارات، ونالت المركز الثالث قمة لمالكها الدوده سويد مبارك العامري من الإمارات.

وفي شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل1 (رمز) – محليات، حصلت على المركز الأول مياسة لمالكها ناصر حمد سهيل عويضة الخيلي من الإمارات، وحلت في المركز الثاني وطن لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي من الإمارات، وجاءت في المركز الثالث نو لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات.

وحصلت على المركز الأول شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل 2 (رمز) – محليات، تشريف لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات، ونالت المركز الثاني الظبي لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي من عمان، وحصلت على المركز الثالث شف لمالكها عبدالله أحمد خليفة طوار الكواري من قطر.

وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1- مجاهيم حصلت على المركز الأول الوافية لمالكها صالح سالم صالح العامري من الإمارات، وجاءت مشكله في المركز الثاني لمالكها محمد سالم سالم مثيب النابت من قطر، ونالت المركز الثالث القعيصه لمالكها صغير سالم علي غريب العامري من الإمارات.

أما في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، فحصدت المركز الأول مكحول لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثاني ولهة لمالكها محمد النخيرة حمد راشد العامري من الإمارات، ونال المركز الثالث الطويل لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري من الإمارات.

«الظفرة 20 محليات»

بدأت قوافل الإبل الراغبة في المشاركة ضمن منافسات شوط الظفرة 20 محليات في التوافد صباح أمس على موقع الشبوك تمهيداً لبدء عمليات التحكيم لاختيار أفضل الإبل المشاركة والتي حرص ملاكها على مفاجأة الجمهور الكبير الذي حرص على متابعة عمليات التحكيم من خلال المنصات الخارجية فيما أعلنت لجنة التحكيم عن آليات التحكيم والتي يتم من خلالها احتساب درجات التحكيم في أشواط الظفرة (20) للمحليات والمجاهيم، إذ يقوم المشارك بتسليم كشف مطبوع إلى اللجان وفق ترتيب للمطايا العشرين الرئسية والاحتياط (الرقم المتسلسل للمطية، اسمها، رقم الشريحة)، والذي يحدده فيه المشارك ترتيب المطايا.

ويتم بناءً على الجدول المقدم من المشارك تقسيم المطايا إلى 4 مجموعات في كل مجموعة 5 مطايا، ويتم تقسيم الدرجات على النحو التالي (المجموعة الأولى: 500 درجة، المجموعة الثانية: 400 درجة، المجموعة الثالثة: 300 درجة، المجموعة الرابعة: 200 درجة).

شوط حول شرايا

تصدرت في شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح للشركاء) – مجاهيم، للمركز الأول الوافية لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات، وفي المركز الثاني الطايلة لمالكها محمد صالح مجرن من الإمارات، ونالت المركز الثالث الزعوج لمالكها عيد راشد ذيبان محمد المنصوري من الإمارات.

أما في شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل1 (رمز) – مجاهيم، فتصدرت المركز الأول هيافة لمالكها محمد صالح مجرن العامري من الإمارات، وفي المركز الثاني جاءت الناير لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات، وفي المركز الثالث الوافية لمالكها ناصر محمد سويد المنصوري من الإمارات.

ونالت المركز الأول شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل2 (رمز) – مجاهيم، الحاكمة لمالكها محمد صالح مجرن العامري من الإمارات، وفي المركز الثاني النادرة لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات، ونالت المركز الثالث الظفرة لمالكها علي ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات.