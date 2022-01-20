انطلاق مؤتمر الإمارات السابع لجراحة التجميل بدبي

انطلقت بدبي فعاليات مؤتمر الإمارات السابع لجراحة التجميل تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ويستمر ثلاثة أيام بفندق "كونراد دبي" بمشاركة 70 متحدثاً إقليمياً ودولياً.
حضر افتتاح المؤتمر الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي و ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والدكتور زهير الفردان رئيس مؤتمر الإمارات لجراحة التجميل رئيس شعبة التجميل والترميم في جمعية الإمارات الطبية رئيس قسم الجراحة والأستاذ المساعد في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات والدكتور روبورت ميرفي رئيس "ICOPLAST" .
يأتي المؤتمر الذي يقام تحت شعار "تمكين العلم والفن في قطاعات الجراحة التجميلية والترميمية" كأداة تحفيز وتمكين لاستكشاف أحدث التطورات والإنجازات في قطاعات التجميل.
وقال ميرزا الصايغ، إن رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية للمؤتمر تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأهداف الرئيسة التي تسعى إلى تحقيقها في ظل قيادتنا الرشيدة وتحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم واستكمالاً للنهج الذي رسمه وسارت عليه الجائزة منذ أكثر من عشرين عاماً.
وأضاف: "يأتي دعم برامج التعليم الطبي المستمر وخدمة المجتمع على رأس أولويات الجائزة إلى جانب اهتمامها بدعم العديد من الأنشطة والفعاليات بما فيها تكريم المتميزين في المجال الطبي ودعم البحث العلمي من خلال مركزها لدعم البحوث والمركز العربي للدراسات الجينية ومجلة حمدان الطبية المتخصصة في النشر البحثي الطبي".
من جانبه عبر الدكتور ناظم سركيس رئيس الجمعية الدولية لجراحة التجميل عن سروره بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للجمعية الدولية لجراحة التجميل لافتاً إلى أن هذا التجمع العالمي المرموق يحتوي على مناهج علمية مختلفة ومشاركين من مختلف أرجاء العالم ما يجعله فرصة رائعة للتعرف على آخر مستجدات القطاع التجميلي.