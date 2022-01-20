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الطقس المتوقع على الإمارات غدا
أبوظبي
الخميس 20 يناير 19:47

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مائلا للبرودة نهاراً ومغبرا وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، وباردا ليلاً مع احتمال تشكل الصقيع على بعض المناطق صباح السبت.
والرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، تثير الغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون شمالية غربية / 30 إلى 40 تصل إلى 65 كم/س.
الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 27:04 والجزر الأول عند الساعة 33 :08 والجزر الثاني عند الساعة 43 :21.
بحر عمان شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 21:11 والمد الثاني عند الساعة 31:00 والجزر الأول عند الساعة 48:17 والجزر الثاني عند الساعة 19:0644. 

المصدر: وام
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