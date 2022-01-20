257 ألف درهمٍ حصيلة «سنابل المحبة» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) حقق المزاد الافتراضي «سنابل المحبة» بالشارقة ريعاً قدره 257 ألف درهم، ستخصص لدعم البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات. وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن المزاد الافتراضي «سنبل المحبة» ليس مجرد مزادٍ عادي وإنما هو مضاعفة للأجر والدعم والعطاء المتبادل بين أفراد المجتمع وشكلٌ من أشكال المسؤولية المجتمعية يسهم المشاركون فيه بمساندة الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية لطلابها من الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح المزاد الافتراضي «سنابل المحبة» الذي نظمته مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة للمدينة أمس، بمشاركة تنمّ عن وعي كبير بمبادئ المسؤولية المجتمعية من قبل عدد من الشخصيات العامة ومديري المؤسسات ومسؤولي المدينة. وقالت القاسمي: إن مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة للمدينة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وإن أكبر عدد من المستفيدين من المدينة هم منتسبو مدرسة الوفاء بفرعيها «اليرموك والرملة»، مشيرة إلى أن ريع المزاد الذي ضم لوحات مميزة للفنانين ذوي الإعاقة والعاملين في المدينة والمتطوعين سيذهب إلى مكانه الصحيح في دعم تعليم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة لهم. وأشادت بالفنانة الإماراتية موزة عبد الله التي شاركت بلوحتين في المزاد حققت إحداهما مبلغ (40) ألف درهم وتعد من الفنانات المتميزات حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تطور من جودة لوحاتها التي ترسمها بالقدم، مؤكدة إعجابها الشديد بأعمالها الإبداعية وشغفها بالرسم وإصرارها على التعلم والتطور. وثمنت الجهد الكبير المبذول في مركز الفن للجميع «فلج» حيث يتم تطوير مهارات وتعزيز قدرات ومواهب الفنانين المنتسبين إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مجالات الإبداع، كالمسرح والتمثيل والموسيقى والغناء والرسم والفنون التشكيلية.
كما ثمّنت مشاركة الفنانة التشكيلية الإماراتية الدكتورة نجاة مكي في المزاد من خلال تقديمها وشرحها للأعمال الفنية المشاركة وتسليطها الضوء على المعاني العميقة للمواضيع وطريقة استخدام الألوان. وبدورها، أكدت الفنانة نجاة مكي، أن الفنانين من ذوي الإعاقة، يقدمون أعمالاً فنية متميزة من حيث المواضيع المُختارة، وطريقة الرسم، بدعم كبير من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ودعم لا محدود من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي التي تقدم كل شيء لمساندتهم. وأشادت مكي بجهد المدينة وسعيها لترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز قيم التطوع والمبادرة والابتكار الاجتماعي والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات كافة. من جانبها، شاركت المهندسة والخطاطة الإماراتية مريم البلوشي في شرح لوحات الخط العربي مع حركة الحرف وجمالياته ومدى الدقة في كتابته وتنفيذه. شهد المزاد كلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة أسماء الدرمكي مدير فرع المدينة بكلباء، عرّفت من خلالها بتاريخ المدينة العريق وما تقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة من برامج تعليمية وتدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية. بعد ذلك، شاهد الجميع فيلماً تسجيلياً قصيراً يوضح مراحل إعداد اللوحات التي أبدعها الفنانون ذوو الإعاقة والمتطوعون والعاملون في المدينة، لتنطلق بعد ذلك فعاليات المزاد الذي قدمه منفذ البرامج التوعوية في الإدارة العامة لشرطة الشارقة ومجسد شخصية «الشرطي الصغير» عبداللطيف القاضي وآمنة إبراهيم الأميري من مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع للمدينة. وكانت اللوحات المشاركة في المزاد من إبداع الفنانين ذوي الإعاقة المنتسبين إلى مركز الفن للجميع «فلج»: موزة عبد الله، وإيمان مصطفى، وعمار دهب، ومريم جمعة، وفاطمة سالم، بالإضافة إلى لوحات المتطوعين: الفنانة والخطاطة الإماراتية فاطمة سالم راشد الظنحاني، والمهندسة والخطاطة الإماراتية مريم البلوشي، ومعلم الرسم في مدرسة الأمل للصم محمد أبو زهرة، وعبد القادر أحمد من إدارة الاتصال المؤسسي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومعلمة الرسم في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات انتصار الظاهري. واقتنى الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بإمارة الشارقة لوحة الفنانة مريم جمعة ولوحة الخطاطة المهندسة مريم البلوشي، ولوحة الخطاطة فاطمة الظنحاني، واقتنت الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون لوحة الفنانة إيمان مصطفى. فيما اقتنت ثريا الصابري مديرة إدارة الخدمات المساندة في المكتب التنفيذي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لوحة الفنانة موزة عبد الله، ولوحة الفنانة فاطمة سالم ولوحة انتصار الظاهري، واقتنى المهندس فتحي جبر عفانة رئيس مجلس إدارة «شركة فاست لمقاولات البناء» لوحة الفنان عمار دهب ولوحة المتطوعة مريم الزعابي، في حين اقتنت الدكتورة أسماء الدرمكي مدير فرع المدينة بكلباء لوحة الفنانة موزة عبد الله، كما اقتنى عادل العوضي مدير الموارد البشرية في المدينة لوحة المعلم في مدرسة الأمل للصم محمد بو زهرة.