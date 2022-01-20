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عبدالله بن زايد ووزير الابتكار والعلوم والصناعة في كندا يبحثان العلاقات الثنائية
عبدالله بن زايد
الخميس 20 يناير 17:49

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي فرانسوا فيليب شامبين وزير الابتكار والعلوم والصناعة في كندا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض سموه ومعالي فرانسوا فيليب شامبين الفرص المتاحة لتنمية آفاق التعاون بين البلدين في القطاعات المرتبطة بالصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكندا والتعاون والتنسيق المستمر من أجل تعزيزها وتطوير مستويات التعاون في المجالات كافة بما يدعم جهود البلدين الصديقين لترسيخ دعائم اقتصاد معرفي متطور ومستدام.

من جانبه أشاد معالي فرانسوا فيليب شامبين بعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وتقدم معاليه خلال الاتصال الهاتفي بخالص التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
كندا
الإمارات
عبدالله بن زايد
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