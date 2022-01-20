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«هيئة تنظيم الاتصالات»: الجيل الخامس 5G بريء من التأثير على الملاحة الجوية
«هيئة تنظيم الاتصالات»: الجيل الخامس 5G بريء من التأثير على الملاحة الجوية
الخميس 20 يناير 17:08

تعقيباً على الخبر المتداول حول وقف بعض رحلات الطيران إلى عدد من المطارات الأميركية بسبب تركيب أنظمة الجيل الخامس للاتصالات، تنوه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن هذه مشكلة تتعلق حصراً بتلك المطارات الأميركية المشار إليها، حيث تم تخصيص ترددات جديدة لتقنية الجيل الخامس تختلف عما هو مخصص للاستخدام  في منطقتنا، وأنه لا وجود لأي تعارض أو تداخل في دولة الإمارات بين شبكات الجيل الخامس وأنظمة الملاحة الجوية.

علماً بأن محطات الجيل الخامس في دولة الإمارات تم تثبيتها في أماكن متعددة منذ سنوات عديدة، ولم يظهر أي أثر سلبي على سلامة أنظمة الملاحة الجوية، حيث أن الهيئة تبني خططها المتعلقة بالجيل الخامس على دراسات تأخذ في الاعتبار سلامة الترددات وأثرها المحتمل في القطاعات الأخرى، كما أن الهيئة تراعي القرارات والإجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن.

كما تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أنها تنسّق في هذا الأمر مع الهيئة العامة للطيران المدني و التي تقوم بدورها بالتنسيق و التواصل مع منظمة الطيران المدني الدولي و وكالات تنظيم سلامة الطيران الأوروبية والأميركية  لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة في هذا السياق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطيران المدني
الجيل الخامس
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