محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من رئيس إندونيسيا يدين إرهاب «الحوثي»

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.. أعرب خلاله عن إدانة بلاده واستنكارها الاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيات الحوثي على المنشآت والمواقع المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا أن استهداف المناطق المدنية يعد انتهاكاً لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وشدد الرئيس الإندونيسي على تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسلامة أراضيها.. وقدم خالص تعازيه إلى أسر الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل لجميع المصابين. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمبادرة فخامته ومشاعر الصادقة التي أبداها تجاه دولة الإمارات، سائلاً المولى، عز وجل، أن يديم عليه الصحة والعافية وعلى إندونيسيا وشعبها الصديق الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل مكروه.