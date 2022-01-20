دبي الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين
من إمارة دبي
الخميس 20 يناير 15:30
الاتحاد - أبوظبي
حلت إمارة دبي في المرتبة الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين.
ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "دبي .. المرتبة الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين بحسب موقع تريب أدفايزر .. حياكم في داركم".
دبي .. المرتبة الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين بحسب موقع تريب أدفايزر .. حياكم في داركم pic.twitter.com/h5zGfthOGH