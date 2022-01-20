«صحة دبي» تضيف 4 مراكز لفحوص «كوفيد-19»

أضافت «هيئة الصحة بدبي» أربعة مراكز جديدة لقائمة مراكز الفحص المخبري لـ «كوفيد-19»، والتي تزيد عن 200 مركز حكومي وخاص موزعة على أنحاء إمارة دبي، وذلك تسهيلاً على أفراد المجتمع لإجراء ما يلزم من فحوص للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وفقاً لاستراتيجية فحص «كوفيد-19» في إمارة دبي.

وتتواجد هذه المراكز - التي تقدم خدمة الفحص بالمركبة - في منطقة المنخول ومنطقة ند الشبا ومنطقة ند الحمر، وكل منها يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 فحص في اليوم، وتعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون موعد مسبق، وذلك بالتعاون مع مختبرات «يونيلاب».

كما أضافت الهيئة «قاعة اللسيلي للأفراح» لإجراء فحوص «كوفيد-19» وحددت مواعيد الفحص فيها من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا، خلال أيام العمل المقررة من الاثنين إلى الجمعة.. وبموعد مسبق يمكن للراغبين تسجيله من خلال تطبيق الهيئة «DHA».

وأوضحت «صحة دبي» أنه تم التوسع في نطاق الفحوص لتعزيز الأمن الصحي في المجتمع.. وأعربت عن تقديرها لمستوى الوعي المجتمعي، وضرورة مشاركة الجميع في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، وتسريع خطوات التعافي.