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فحص الطلبة يبدأ غداً بأم القيوين
فحص الطلبة يبدأ غداً بأم القيوين
الخميس 20 يناير 15:04

أم القيوين (الاتحاد)

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع شركة طموح للرعاية الصحية، عن تخصيص خيمة فحص «كورونا» لطلبة المدارس وأولياء أمورهم في منطقة أم الثعوب الصناعية، بالإضافة إلى تخصيص خيمة لفئة العمالة المساندة، وذلك ابتداءً من يوم غد الجمعة، من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المسوحات اليومية، والتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور لعمل المسوحات. وأكد الفريق أن الفحص سيكون مجاناً للطلبة المواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين «4 سنوات إلى 18 سنة»، مع استمرار فحوصات الفئات الأخرى بأسعار رمزية.

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