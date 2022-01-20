دبي تتزين بأعمال ضوئية فنية عالمية خلال مهرجان دبي للتسوق

تتزين دبي بمجموعة من الأعمال الضوئية العالمية خلال مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر في تقديم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض العالمية التي تجمع العائلة والأصدقاء ضمن أجواء احتفالية مثالية.

ويشهد "مهرجان الأضواء" الذي يقام ضمن فعاليات موسم مهرجان دبي للتسوق هذا العام حضورا لافتا من الجمهور نظرا لما تتميز به الأضواء من تكوينات كهربائية فنية مبتكرة تبهر الجماهير من كافة الأعمار.

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس "كوفيد-19"مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

ويقدم مهرجان "دبي للتسوق 2021 - 2022" في دورته السابعة والعشرين التي انطلقت 15 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 30 يناير الجاري لزواره فرصة مثالية للاستمتاع بفصل الشتاء وأجوائه الرائعة في دبي وتجارب التسوق التي ترضي الجميع والتي توفرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تقام في جميع أنحاء المدينة.