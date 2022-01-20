ضبط 2750 مركبة تسبب ضجيجاً في أبوظبي خلال 2021

حذرت شرطة أبوظبي من التصرفات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات وخصوصاً السائقين الشباب والتي تؤدي إلى الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق، موضحة أنها سجلت "2750" مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص خلال عام 2021م.

وأكدت مديرية المرور والدوريات أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة "20" من قانون السير والمرور "قيادة مركبة تسبب ضجيج " بـ الغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، والمادة "73" إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10,000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة اقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.