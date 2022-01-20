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مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
الخميس 20 يناير 11:48

 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي. ويأتي القرار في إطار تطوير منظومة وسير العمل في الحكومة الاتحادية وتحديث مجالسه الحكومية بما يدعم توجهات ورؤية دولة الإمارات، وتمكين هيئة الأوراق المالية والسلع من أداء خططها وأدوارها للارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدولة وفق أنظمة ترسي دعائم المرونة والاستدامة التشريعية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم وتطوير أسواق مالية عالية الكفاءة والمرونة، حيث سيعمل المجلس ضمن مهامه على تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية والإدارية للأسواق المالية بالدولة، والعمل على دعم الأنظمة الرقابية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها عالمياً في هذا المجال.
 ويضم المجلس في عضويته الممتدة لثلاث سنوات كلاً من علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وعبدالله عبدالرحمن الخطيب، مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا بكلية القانون- جامعة الإمارات، والدكتورة اليازية علي صالح الكويتي، المدير التنفيذي لوحدة الاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والبتروكيماويات بشركة «مبادلة للاستثمار»، وفيصل يوسف سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى ممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

المصدر: وام
الإمارات
مجلس الوزراء
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