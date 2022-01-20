حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين سالم المرّي مديراً عاماً لمركز محمد بن راشد للفضاء

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بصفته رئيساً لمركز محمد بن راشد للفضاء، قراراً بترقية سالم حميد المرّي، نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وتعيينه مديراً عاماً للمركز، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يمتلك سالم المرّي خبرة مهنية اكتسبها على مدار 15 عاماً من الإسهامات المميزة في قطاع الفضاء الوطني عبر عدد من البرامج الرائدة بما فيها: برنامج الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ 2117، ومشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ "مسبار الأمل"، وبرنامــج الإمــارات لــرواد الفضــاء، وبرنامـج تطويـر الأقمـار الاصطناعيـة، ويتولى حالياً الإشراف علـى الخطـة الاسـتراتيجية الطموحـة لتوسـيع نطـاق أعمال مركـز محمـد بـن راشـد للفضـاء، عبر انضمـام المركز إلى مجالات علمية جديدة وتطوير تقنيات تدعم عمليات استكشـاف الفضاء المسـتقبلية.

في العام 2014، حصـل علـى جائزة "أوائل الإمارات" تقديراً لدوره كمديـر لمشـروع تطويـر أول قمريـن اصطناعييـن إماراتيين لأغـراض الرصـد ومراقبـة الأرض، وهما "دبي سات 1" و"دبي سات 2"، وترأس لجنـة إعداد الملـف الرسـمي لاستضافه الدورة الثانية والسبعين للمؤتمر الدولي للفضـاء، كما تولى رئاسة اللجنـة المنظمـة لهـذا الحـدث العالمـي الـذي اسـتضافته دبي في أكتوبر 2021 وكذلك تمثيل دولــة الإمـارات العربيـة المتحدة ومركز محمد بن راشد للفضاء في العديد من المؤتمرات الدولية واللجان المختلفة في الأمم المتحدة ومنظمة الفضاء الدولية وغيرها، وفي العام 2016 تم انتخابه كأول عضو من دولة الامارات العربية المتحدة في أكاديمية الفضاء الدولية.