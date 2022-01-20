5 إجراءات احترازية للوقاية من كوفيد 19 في «تاكسي أبوظبي»

هالة الخياط (أبوظبي)

يتخذ مركز النقل المتكامل في أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل 5 تدابير احترازية ووقائية للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

ووجه المركز كافة مشغلي قطاع النقل بمركبات الأجرة العامة والخاصة بتعقيم مركبات الأجرة بما لا يقل عن مرتين يومياً أو أكثر إن استدعت الحاجة لذلك، وتنظيف مركبات الأجرة من الداخل بالكامل باستخدام المبيض/ الكحول كمطهر للتنظيف والتطهير، بالإضافة إلى توفير بخاخات للتعقيم مع سائقي مركبات الأجرة، وذلك لتعقيم المركبة بعد كل رحلة منفذة.

وتم التعميم على كافة المشغلين بالتوصيات الفنية الواردة من الجهات المختصة بأن يتم نقل 3 ركاب بحد أقصى، بالإضافة إلى السائق في مركبات الأجرة من فئة الخمسة ركاب و4 ركاب، بالإضافة إلى السائق في مركبات الأجرة الأكبر حجماً.

ويتم إرسال رسائل تذكيرية لكافة سائقي مركبات الأجرة بضرورة الحفاظ على اشتراطات التباعد الجسدي، كما يتم إرسال رسائل توعوية لكافة مستخدمي تطبيق أجرة أبوظبي بتوصيات التباعد الجسدي.

ويقدم مركز النقل المتكامل كافة الخدمات المرتبطة بمركبات الأجرة وسائقيها من خلال الأنظمة الإلكترونية التابعة للمركز.

ولتحقيق إجراءات سلامة سائقي مركبات الأجرة، تم توجيه كافة الشركات المشغلة بضرورة توعية سائقي مركبات الأجرة من خلال المنصات الإلكترونية للتدريب والتوعية بالتدابير الاحترازية واشتراطات الحفاظ على النظافة الشخصية والسلامة العامة.

ويتم فحص سائقي مركبات الأجرة بشكل يومي في مقر الشركات المشغلة من حيث النظافة والمظهر العام.

ويتم توجيه كافة المشغلين بضرورة توجيه أي سائق تظهر عليه علامات الإعياء أو المرض بضرورة مراجعة مراكز الرعاية الصحية ومنحه إجازة مرضية مدفوعة الأجر إن لزم.

وتم توجيه كافة المشغلين بضرورة توفير كمامات طبية لسائقي مركبات الأجرة، بالإضافة إلى معقمات الأيدي، ويتم التدقيق على مدى الالتزام من خلال مفتشي المركز.

وبشأن إجراءات التعامل مع إصابة العاملين في قطاع النقل بمركبات الأجرة والمخالطين لهم، أشار المركز إلى أنه تم توجيه كافة المشغلين بضرورة توجيه السائقين الذين تظهر عليهم علامات الإعياء والمرض بضرورة مراجعة مراكز الرعاية الطبية بصورة عاجلة، وفي حال تأكدت إصابة أحد العاملين بمركبات الأجرة يجب تطبيق توجيهات الجهات المختصة فيما يخص إجراءات الحجر الصحي للمصابين والمخالطين، وإبلاغ الجهات المختصة للتعامل مع مركبات الأجرة التي تم استخدامها من قبل الحالات المصابة.