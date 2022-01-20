«الدفاع المدني» يدعو الجمهور للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة

خلفان النقبي (أبوظبي)

نشرت القيادة العامة للدفاع المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، مبادرة توعوية تستهدف جميع شرائح المجتمع ضمن حملتها «داركم أمانة» وهي مبادرة «السلامة في الشتاء»، وذلك بهدف نشر الوعي الوقائي والتعريف بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث والكوارث.

وتركز فعاليات المبادرة على تعزيز السلامة وتوضيح اشتراطات العامة للوقاية من الحرائق، وطرق الإخلاء والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامتكم. ودعت إلى تجنب رمي مخلفات الفحم والحطب في صناديق النفايات وهي لا تزال مشتعلة، وبعد الانتهاء من الشواء يتم تبريد فحم الشواء عبر إطفائه وتبريده بالماء.

كما دعت إلى ترك الفحم يشتعل في مكان مفتوح، وإشعاله خارج الموقع المراد تدفئته، حتى يتم التأكد من حرقة ومن ثم نقله إلى داخل المنزل. بالإضافة إلى فحص سخانات المياه بشكل دوري من قبل فني متخصص، والتأكد من توقف السخان عن العمل في حال وصول الماء إلى درجة الحرارة المطلوبة، كما يجب ألا تتجاوز درجة حرارة السخان عن 60 درجة مئوية، وعدم تركه يعمل من دون ماء، والتأكد من تنظيف صمامات الأمان واستبدالها سنوياً.

وبينت الحملة أهمية عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من المدفأة، وعدم استخدام أجهزة التدفئة بشكل دائم ومتواصل، لتجنب انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، كما يجب تهوية المكان بين الحين والآخر للتخلص من الغازات المنبعثة من المدفأة، وتجنب وضع المدفأة على السجاد أو بالقرب من الستائر أو أي مواد قابلة للاشتعال.

ومن أهم النصائح الموجهة للجمهور، إطفاء المدفأة عند مغادرة المكان أو عند الخلود للنوم، والتأكد من توافر قاطع آلي لفصل التيار الكهربائي في حال سقوط المدفأة.