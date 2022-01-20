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وزير خارجية باكستان يؤكد تضامن بلاده الصادق مع الإمارات
وزير خارجية باكستان
الخميس 20 يناير 10:32

استقبل معالي شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية في مكتبه سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان.

وأعرب معاليه عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبراً أنها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء الهجوم الإرهابي الجبان، منهم مواطن باكستاني.

وأضاف معاليه: " ترتبط دولة الإمارات وباكستان بعلاقات تاريخية راسخة، ونؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها"، معرباً عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدوره قدم سعادة الزعابي الشكر لمعاليه على الموقف الباكستاني الثابت والإدانة الحازمة والتضامن الصادق مع دولة الإمارات وشعبها جراء هذا الهجوم الآثم لميليشيات الحوثي الذي يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وقدم سعادته التعازي والمواساة لأسرة المواطن الباكستاني الذي راح ضحية الهجوم، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: وام
أبوظبي
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الحوثي
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