صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية إستونيا

أبو ظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي إيفا ماريا ليميتس وزيرة خارجية جمهورية إستونيا، في مقر المجلس بأبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور علي النعيمي، وسعادة كل من ضرار بالهول ومروان المهيري والدكتورة شيخة الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وأكد معالي صقر غباش حرص دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع الدول كافة، لما يحقق المصالح المشتركة لشعبها ولشعوب الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً على عمق العلاقات المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما أعرب معاليه عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي بمشاركة إستونيا في إكسبو 2020 دبي، مشيداً بجناح إستونيا، والذي يعرض مراحل إنجازات إستونيا في بناء نظام بيئي فاعل وآمن في الصحة والبنية التحتية والنقل والتعليم، من خلال ابتكار برامج تقنية مسرعة للتنمية المجتمعية أدت إلى انتقالها إلى الرقمنة خلال 20 عاماً.

علاقات الصداقة

قدمت معالي إيفا ماريا ليميتس وزيرة خارجية جمهورية إستونيا خالص تعازيها لدولة الامارات حكومة وشعباً ولذوي ضحايا الهجوم الإرهابي على المنشآت المدنية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مؤكدة على أهمية الحلول السلمية الدبلوماسية لمختلف الأزمات في المنطقة والعالم.

وأشارت معاليها إلى عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين، والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكدت على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية، لما لها من دور مهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، عبر مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تعزيز العلاقات التعاون البرلماني المشترك.