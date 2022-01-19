عبدالله المري يبحث تعزيز التعاون مع وزير سويدي

دبي (الاتحاد)

بحث معالي توماس انورث، وزير البنية التحتية السويدي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات السلامة المرورية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في الجناح السويدي في إكسبو 2020 دبي، وناقش اللقاء أحدث التقنيات لتأمين الطرق وتقليل الوفيات جراء الحوادث المرورية وسبل تطوير الحلول التقنية والذكية، بما يسهم في خفض الحوادث على الطرقات.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع دولة السويد، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، موضحاً أن اللقاء ركز على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق والتنقل الأخضر والابتكار.

وعقب اللقاء، اصطحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، معالي توماس انورث والوفد المرافق له لمركز الشرطة الذكي SPS المقام في إكسبو 2020 دبي.

وأشاد انورث بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات المرورية والجنائية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطويع التقنيات وتسخيرها في برامجها لتحقيق السلامة المرورية على الطرقات، ومنع الجريمة والمحافظة على أمن المجتمع.

وقدم معالي القائد العام لشرطة دبي درعاً تذكارية للضيف.