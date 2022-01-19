عضوات «الوطني» يلتقين وزيرة شؤون المرأة في تشيلي

أبوظبي (الاتحاد)

التقت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، معالي مونيكا زالاكيت وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين في جمهورية تشيلي، بحضور عائشة الملا وكفاح الزعابي عضوتي المجلس.

وتطرق اللقاء الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، إلى العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية تشيلي والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.

وأشارت ناعمة المنصوري إلى أن العلاقات البرلمانية تشهد تطوراً مهماً بين البرلمانين الصديقين، تنفيذاً لمذكرة التفاهم والتعاون التي جرى توقيعها مؤخراً بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب التشيلي.

واستعرضت الدور الذي تقوم به المرأة في مختلف القطاعات وفي العمل البرلماني، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس تبلغ 50%، الأمر الذي يؤكد دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

وأضافت المنصوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين وتقرير الفجوة بين الجنسين 2021، مؤكدة على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وهيأت لها كل مقومات النجاح.

وأعربت سعادتها عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لمشاركة جمهورية تشيلي في معرض إكسبو 2020 دبي.