«مجموعة النهار الإعلامية» تعلن تأسيس مكتب في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي للإعلام ومجموعة النهار الإعلامية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نادي دبي للصحافة أمس، عن تأسيس مكتب «النهار العربي» في دبي؛ بهدف تعزيز الحضور المتميز للمجموعة العريقة على الساحة الإعلامية العربية.

وفي هذه المناسبة، رحَّب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بانضمام «النهار العربي» إلى المؤسسات الإعلامية والعربية، التي حرصت على الوجود في دبي، مؤكداً سموه أن دبي حريصة دائماً على احتضان الإبداع ضمن مختلف أشكاله، وتشجيع كافة المشاريع الطموحة وكل المواهب المبدعة التي تصبو إلى النجاح، انطلاقاً من مدينة أفسحت لنفسها مكانة مرموقة كوجهة رائدة لكل المبدعين في شتى المجالات.

وأكد سموه أن دبي عملت منذ أكثر من 20 عاماً على إعداد المناخ الداعم للإعلام وتهيئة كافة الظروف التي تمنح مؤسساته المساحة الكفيلة بمواصلة مشاريعها الطموحة وتضمن للمواهب الإعلامية التطور والنمو والازدهار، مرسخة أسس الشراكة مع المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية على تنوع أحجامها وتخصصاتها، في ضوء ما تقدمه دبي من خدمات متنوعة وشاملة وبنية تحتية عالية الكفاءة تسهم في تحويل الأفكار إلى إنجازات ونجاحات. وقال إن نمو وتطور دبي كمركز إعلامي محوري في المنطقة لم يتوقف في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد دبي أن تكون عاصمة إعلامية من طراز رفيع، وهو ما تحقق عبر السنين، وصولاً لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي في العام 2020 من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب، تقديراً لما قدمته من إسهامات لخدمة الإعلام والإعلاميين، من مبادرات وبرامج ومشاريع كان هدفها الإسهام بأسلوب مؤثر في الارتقاء بمسيرة الإعلام العربي.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام دعم المجلس للنهار العربي، وكافة الشركاء من المؤسسات العربية والعالمية العاملة في الإمارة، في إطار الهدف الاستراتيجي الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل عقود بترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للمواهب في مختلف المجالات والأفكار والمشاريع المبتكرة والطاقات المبدعة في المجال الإعلامي على وجه التحديد، وتعزيز موقعها كنقطة انطلاق لإعلام عربي قادر على المنافسة، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتفعيل دور المجلس في مساندة كافة المبادرات الإعلامية المُلهمة.

من جانبها، وجّهت بالإعلامية اللبنانية نايلة تويني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة النهار الإعلامية، تحية إعزاز وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والقيم النبيلة التي تعبر عن رؤية سموه الطموحة للمستقبل، وحرص على أن تكون دبي ودولة الإمارات دائماً ملهمة وصاحبة بصمة إيجابية واضحة في سجل تميز الإعلام وحضوره المؤثر في هذا الجزء من العالم، ليكون إعلامنا العربي قوياً ومنافساً وفق أفضل المعايير العالمية.