حملة توعية حول المحامل والمراكب المهملة في «النوف»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، ممثلة بمركز بلدية مصفح، حملة توعية افتراضية مجتمعية إلكترونية بشأن (الظواهر السلبية والمحامل والمراكب المهملة في منطقة النوف)، حيث استهدفت توعية أصحاب الاستراحات البحرية في منطقة النوف من خلال إرسال مئات رسائل التوعية، وذلك بهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، وتقديم خدمات توعية متنوعة إلى المجتمع بأسرع وقت، وبهدف الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، وتوعية أفراد المجتمع بضرورة وأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام، وذلك بالتزامن مع حملة ميدانية للتخلص من النفايات وحماية بيئة المنطقة.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار جهود بلدية مدينة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الجمالي العام، والمحافظة على البيئة البحرية والشواطئ وحمايتها من كافة أنواع المشوهات.

واستهدفت الحملة التي استمرت ما بين 16 و20 يناير الجاري إشراك أفراد المجتمع في تعزيز المظهر العام والحفاظ على المرافق الترفيهية العامة، وكذلك إرشاد أصحاب المحامل إلى الطرق الصحيحة للتخلص من المحامل المهملة والمتهالكة، وكيفية المساهمة في حماية الشواطئ والبيئة، وتوعيتهم بالمسؤولية القانونية لترك هذه المحامل دون عناية، وذلك لتجنيبهم أي مساءلات تنص عليها اللوائح والقوانين بهذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز وتحفيز حس المسؤولية المجتمعية تجاه مرافقنا العامة والترفيهية وشواطئنا وبيئتنا والعمل بروح الفريق الواحد من أجل حمايتها والارتقاء بمظهرها الجمالي.