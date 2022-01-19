اليوم.. توقعات بأجواء ماطرة

سعيد أحمد (أم القيوين)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية. وقال المركز: إن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.. ولفت إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون متوسطاً يضطرب تدريجياً مساءً، وشديد الاضطراب صباح الجمعة. وطالبت جمعية الصيادين بأم القيوين، جميع الصيادين بأخذ الحيطة والحذر، وحذرت من ارتياد البحر ابتداءً من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، بسبب تقلبات الطقس وهبوب رياح شديدة، تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وأشار جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين إلى أن الجمعية قامت بتوعية الصيادين من خلال نشر رسائل نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تحذيرات بعدم ارتياد البحر خلال الفترة الحالية؛ نظراً لاضطرابه وارتفاع الأمواج، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأضاف: إن النشرة الجوية الصادرة من الجهة المختصة، تشير إلى هبوب رياح شمالية شديدة القوة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج، وتشكل خطراً على مرتادي البحر، لافتاً إلى أن الخروج إلى الصيد يعرض الصياد لخطر الغرق.



ماذا تفعل عند سقوط أمطار

مع حدوث الأمطار الغزيرة.. هناك إجراءات ينبغي على الجميع الالتزام بها، ومنها:

- مراقبة التغيرات الجوية، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية ووسائل الإعلام الرسمية، خاصة إذا كانت هناك تحذيرات.

- إجراء الصيانة الدورية واللازمة للتمديدات الكهربائية والتأكد من تثبيتها بإحكام.

- تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل مع إجراء الصيانة اللازمة لها.

- توفير وسائل إنارة احتياطية، لاستخدامها عند الحاجة.

- عدم السماح للأطفال باللعب في الساحات الخارجية والمفتوحة.

- تأمين الأشياء الخارجية ووضع الثمينة منها في الحاويات المضادة للمياه.

- إغلاق النوافذ.