«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تحتفل بـ«يوم الطفل الخليجي»

العين (وام)

نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل محاضرة افتراضية، بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الخليجي بعنوان «دور الأسرة في إعداد عباقرة المستقبل»، ضمن برنامج مفاتيح الأسرة السعيدة، قدمتها موزة القبيسي تناولت من خلالها محاور تسلط الضوء فيها على دور الأسرة في التنشئة الوالدية وإعداد طفل المستقبل العبقري.

تركز الحديث حول أن الطفولة هي قوة الاستثمار للمستقبل، وكيفية تهيئة طفل المستقبل ما بين الإبداع والقيادة، وأشارت في مقارنة لوضع الطفولة بين الحاضر والمستقبل وفق ما جاء في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تناولت بطرحها أهداف مئوية الإمارات والمبادئ العشرة التي أقرتها الإمارات ضمن أهدافها ورؤيتها المستقبلية في كيفية صناعة طفل المستقبل.

كما أبرزت موزة القبيسي أبرز مهارات المستقبل لأجيال المستقبل التي يحتاج إليها أطفال العالم بشكل عام والطفل الخليجي والإماراتي بشكل خاص والتي يتكئ عليها للوقوف بقوة في مواجهة المستقبل ومتطلباته ودور الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في تمكينه.