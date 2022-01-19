«معاً» تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «غاية» للثقافة المالية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، افتراضياً، حفل تخريج لـ 157 مواطناً إماراتياً شكلوا الدفعة الثالثة من برنامج «غاية» للثقافة المالية لعام 2021، ضمن محور «المشاركة المجتمعية» من هيئة «معاً» والرامي إلى معالجة التحديات الاجتماعية، من خلال تأمين فرص التطوع الهادف لتعزيز مستويات ثقافة الإدارة المالية لدى المواطنين الإماراتيين.

شهد الحفل الافتراضي حضور ومشاركة معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومعالي رياض المبارك، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، وسلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وعبدالله العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات، ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وكريم رفاعي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد لندن للصيرفة والتمويل.

مغير الخييلي

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: «الثقافة المالية تتطلب المعرفة والمهارات القوية في اتخاذ القرارات، وكلاهما يعزز رفاهية الأفراد بشكل عام. وبوسعنا القول إنه عندما يكتسب الأفراد الثقافة المالية، فإنها تسهم إلى حد كبير في تحسين جودة حياتهم على المستوى الشخصي، وبالتالي تحسن جودة حياة المجتمع ككل»، لافتاً إلى أن برنامج غاية يُعد عنصراً أساسياً في جهود دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى مواصلة الارتقاء بجودة الحياة بشكل مستمر في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

وأكد معاليه، هذا البرنامج يأتي ضمن إطار أجندة القطاع الاجتماعي في أبوظبي لتحقيق تطلعاتها الاستراتيجية بتوفير مستوى معيشة لائق لكافة أفراد المجتمع وبناء مجتمع متماسك، ونتطلع أن يساهم برنامج «غاية» في تحقيق نتائج إيجابية لتعزيز أواصر الترابط المجتمعي وتقويتها، وسيساهم هذا البرنامج بشكل مباشر إلى تعزيز المعرفة بالإدارة المالية، وترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية ورفد المشاركين بالخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة.

سلامة العميمي

وقالت سلامة العميمي: إن برنامج «غاية» يسهم في إحداث فارق إيجابي في حياة الأفراد. ويتم متابعة الخريجين لمدة 3، 6، و9 أشهر بعد التخرج، حيث تم الحصول على بيانات مهمة من الدفعة الأولى التي تخرجت في مارس 2020. ولقد اتضح بعد مرور ستة أشهر من تخرج الدفعة الأولى، أن غالبية مشتركي برنامج «غاية» أصبح بإمكانهم إدارة مواردهم المالية بشكل فعال.

ثمرة جهود متواصلة

قال معالي رياض المبارك التزامه بدعم البرنامج: «نحن سعداء للغاية بدعم هذه الرسالة النبيلة التي كانت ثمرة جهود متواصلة وحثيثة عملت على تنفيذها هيئة (معاً) من خلال التعاون مع عدد من الجهات الاستراتيجية في الدولة يداً بيد للمساهمة في تحقيق النفع العام والرفاهية لأفراد المجتمع. ويأتي هذا الدعم كجزء من الخطة الاستراتيجية للجمعية في رفع مستوى الوعي المجتمعي لأفراد المجتمع حول الشؤون المالية».