«آراب هيلث» يناقش تأثير «كوفيد - 19» على الإنجاب

دبي (الاتحاد)

يناقش مؤتمر «آراب هيلث» لأمراض النساء والتوليد، الذي ينطلق في دبي في نسخته الرابعة عشرة الأسبوع المقبل، الاتجاهات الحالية في صحة المرأة، ومن بينها تأثير جائحة «كوفيد-19» على الإنجاب والخصوبة، وذلك تحت شعار «مواكبة آخر التطورات ونقاط الإجماع والخلاف في أمراض النساء والتوليد»، وينعقد المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 27 يناير الجاري، كحدث مشترك مع معرض ومؤتمر «ميدلاب الشرق الأوسط» في مجال الرعاية الصحية والمختبرات.

ووفقاً لبحث من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بأزمات الصحة العامة والصدمات الاقتصادية على أنها ظروف تغير السلوك الإنجابي، حيث تكشف البيانات الواردة من الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا عن انخفاضات حادة في المواليد اعتباراً من شهر أكتوبر 2020، مقارنة بالأشهر نفسها من العام السابق، مما يشير إلى أن جائحة «كوفيد-19» قد ساهمت بشكل كبير في انخفاض الخصوبة على المدى القصير في العديد من البلدان.

في غضون ذلك، أظهر بحث أجراه المعهد الأسترالي للدراسات الأسرية أن واحدة من كل خمس نساء أستراليات غيرت خططها لإنجاب الأطفال بسبب جائحة «كوفيد-19»، أشارت واحدة من كل سبع نساء إلى أن جائحة «كوفيد-19» من المحتمل أن يكون قد تأثروا بها عندما يكون لديهن أطفال، حيث اختار معظم المجموعة الذين شملتهم الدراسة بنسبة 92 % تأخير إنجاب الأطفال.

وتم دعم ذلك من خلال الدراسة المنشورة في الأكاديمية الوطنية للعلوم، والتي أبلغت عن العلاقة الرابطة بين جائحة «كوفيد-19» والولادات في 22 دولة عالية الدخل، ووجدت انخفاضاً قوياً بشكل خاص في جنوب أوروبا: إيطاليا (-9.1%) وإسبانيا (-8.4%) والبرتغال (-6.6%).

«الجائحة»

وناقش البروفيسور الدكتور هومان موسافي فاطمي، المدير الطبي لمجموعة عيادات إيه آر تي للخصوبة في أبوظبي، في حديثه قبل المؤتمر كيف أثر تفشي «الجائحة» على قرارات الناس في إنجاب الأطفال قائلاً: «لقد أدى تفشي «الجائحة» بالتأكيد إلى تأجيل الرغبة في أن يكونوا أبوين والرغبة في إنجاب طفل، أما بالنسبة لبعض المرضى، وخاصة النساء اللواتي قللن من احتياطي المبيض وكبار السن، فستؤثر «الجائحة» بشكل كبير على تحقيق رغبتهم في إنجاب طفل».

وأضاف فاطمي قائلاً: «باعتباري متخصصاً في علاج العقم، فلن أقلق بشأن تفشي جائحة «كوفيد -19» وارتباطها بموضوع الحمل، ورسالتي الأساسية للجميع هي الحفاظ على النظافة وارتداء الكمامات وضمان التباعد الجسدي وتوخي الحذر، وإذا كان لديك احتياطي مبيض منخفض وترغب في الحمل، فلا ينبغي للمرء أن يؤخر ذلك بتاتاً».