جامعة محمد بن راشد للطب تستعرض برامجها في «طب الأسنان»

دبي (الاتحاد)

كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن مشاركتها في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي. وتُعد المشاركة في الحدث، المُقام بين 1 و3 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، جزءاً من جهود الجامعة المستمرة لتسليط الضوء على فرص التعليم المتاحة في الجامعة لأطباء الأسنان الراغبين في الالتحاق في برامج الإختصاص.

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على خمسة برامج للدراسات العليا في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان ومستشفى دبي للأسنان، أول وأكبر مستشفى متخصص في طب الأسنان في دبي. وتشمل البرامج الخمسة: ماجستير علاج جذور الأسنان، وماجستير تقويم الأسنان، وماجستير طب أسنان الأطفال، وماجستير علوم اللثة، وماجستير الاستعاضات السنية. ولا يزال باب التسجيل في هذه التخصصات للعام الأكاديمي 2022 - 2023 مفتوحاً حتى الآن.

كما تستعرض الجامعة برنامجاً تدريبياً فريداً من نوعه لمدة عام واحد، بهدف توسيع آفاق خريجي طب الأسنان حديثي التخرج وإتاحة الفرص لهم كي يقدموا رعايةً سنيةً شاملةً تركز على احتياجات المريض، ويُفتح باب التسجيل في البرنامج في 7 فبراير وحتى 29 مايو 2022. إضافة إلى برنامج الإقامة في علاج جذور وعصب الأسنان المُعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الأول من نوعه خارج المملكة العربية السعودية، والذي يقدم لأطباء الأسنان برنامجاً تدريبياً متقدماً في الاختصاص.

وقالت الدكتورة منال الحلبي، عميد كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان: «يُعد حضور جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي حدثاً مهماً يمكّننا من التواصل مع مجموعة واسعة من خبراء طب الأسنان القادمين من داخل الإمارات وخارجها، حيث تسعى الجامعة لتزويد أجيال المستقبل بالمهارات الرفيعة والمعرفة الطبية عالمية المستوى».

فرصة للتواصل

من جهتها، قالت الدكتورة خولة بالهول، مدير مستشفى دبي للأسنان: «يسرنا أن نشارك في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي، حيث تمنحنا هذه الفعالية فرصة التواصل مع اختصاصيي طب الأسنان من كافة أنحاء العالم. كما تتيح لنا فرصة استعراض مستشفى دبي للأسنان، أول وأكبر مستشفى أسنان في إمارة دبي والتعريف به لدى كافة العاملين في مجال طب الأسنان وطلبة طب الأسنان والخريجين الجدد الذين يرغبون في توسيع آفاق معارفهم، من خلال الانضمام إلى برامج الدراسات العليا والدورات المتقدمة التي تقدمها كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان والتي يعد مستشفى دبي للأسنان مقر التدريب لها.

كما نتطلع إلى التواصل مع الجيل القادم من اختصاصيي مستقبل الرعاية الصحية في أكبر مؤتمر ومعرض علمي دولي لطب الأسنان في العالم».